Съемные квартиры теперь роскошь. Тюменцы массово арендуют комнаты

Posted Сегодня, 06:13
Published Сегодня, 06:13
Modified Сегодня, 06:15
Updated Сегодня, 06:15
По данным аналитиков портала «Мир квартир», данный тренд наблюдается во всех городах России. Самые дорогие комнаты в стране сейчас сдаются в Сочи — они стоят в среднем 21,6 тысячи рублей в месяц и превышают по цене московские (17,8 тысячи рублей). Также «кусаются» съемные комнаты в северных городах — Якутске (16,7 тысячи рублей), Хабаровске (15 тысяч рублей), Сургуте (14,8 тысячи рублей).
Самые недорогие комнаты сдают в Пензе (6 тысяч рублей), Магнитогорске (6,2 тысячи рублей), Кирове (6,3 тысячи рублей), а также Брянске, Нижнем Тагиле, Саранске, Кургане (не более 8 тысячи рублей в месяц).
По словам генерального директора федерального портала «Мир квартир» Павла Луценко, из-за роста стоимости арендных ставок на жилье, многие арендаторы оказываются не в состоянии платить за полноценное жилье, поэтому переезжают из квартир в комнаты или же снимают квартиры в складчину с кем-то. При этом, несмотря на растущий спрос на комнаты, предложение падает — с начала года число выставленных для аренды комнат сократилось на 9%.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за последний год подешевела суточная аренда домов с бассейном. В целом цены снизились на 12% — до 10,6 тысячи рублей.