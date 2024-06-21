Съемные квартиры теперь роскошь. Тюменцы массово арендуют комнаты

По словам генерального директора федерального портала «Мир квартир» Павла Луценко, из-за роста стоимости арендных ставок на жилье, многие арендаторы оказываются не в состоянии платить за полноценное жилье, поэтому переезжают из квартир в комнаты или же снимают квартиры в складчину с кем-то. При этом, несмотря на растущий спрос на комнаты, предложение падает — с начала года число выставленных для аренды комнат сократилось на 9%.