nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 06:13

Published Сегодня, 06:13

Modified Сегодня, 06:15

Updated Сегодня, 06:15

В Тюмени аренда комнат подорожала до 10 тысяч рублей

Съемные квартиры теперь роскошь. Тюменцы массово арендуют комнаты

21 июня 2024, 06:13
Фото: 1MI

В Тюмени аренда комнат подорожала до 10 тысяч рублей

За последние полгода стоимость съемного жилья существенно выросла в областной столице. В частности, месяц проживания в съемной комнате подорожал с начала года на 10% — до 10,6 тысячи рублей. Для сравнения, аренда квартиры обойдется в 25 тысяч рублей.

По данным аналитиков портала «Мир квартир», данный тренд наблюдается во всех городах России. Самые дорогие комнаты в стране сейчас сдаются в Сочи — они стоят в среднем 21,6 тысячи рублей в месяц и превышают по цене московские (17,8 тысячи рублей). Также «кусаются» съемные комнаты в северных городах — Якутске (16,7 тысячи рублей), Хабаровске (15 тысяч рублей), Сургуте (14,8 тысячи рублей).

Самые недорогие комнаты сдают в Пензе (6 тысяч рублей), Магнитогорске (6,2 тысячи рублей), Кирове (6,3 тысячи рублей), а также Брянске, Нижнем Тагиле, Саранске, Кургане (не более 8 тысячи рублей в месяц).

Пятиэтажное здание пытаются продать в Тюмени за 370 миллионов
Узнать подробнее

По словам генерального директора федерального портала «Мир квартир» Павла Луценко, из-за роста стоимости арендных ставок на жилье, многие арендаторы оказываются не в состоянии платить за полноценное жилье, поэтому переезжают из квартир в комнаты или же снимают квартиры в складчину с кем-то. При этом, несмотря на растущий спрос на комнаты, предложение падает — с начала года число выставленных для аренды комнат сократилось на 9%.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за последний год подешевела суточная аренда домов с бассейном. В целом цены снизились на 12% — до 10,6 тысячи рублей.

Читайте также:
Ожидается град: штормовое предупреждение объявили в Тюменской областиВ лесах под Тюменью появились первые подосиновики. Куда ехать собирать?Торговые центры Тюмени запустили летние распродажи
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Цены#Цены на жилье#Цены на квартиры#Арендаторы#Аренда#Аренда жилья
Подпишитесь
C низкой зарплатой и без карьерного роста. Ждет ли СИБУР кадровый дефицит?
Сегодня, 01:06
Тест только для образованных! Сможете верно поставить ударения в непростых словах?
Сегодня, 05:54
Будешь моделью! Как тюменок вербуют местные вебкам-студии?
Сегодня, 07:45
Тюменцы пить не умеют! Бармен рассказал, как ведут себя подвыпившие горожане
Сегодня, 06:44
Опасная погода в выходные: штормовое предупреждение объявили в Тюменской области
Сегодня, 05:27
Одуванчик-убийца! Тюменцы страдают от жуткого аллергена сорной травы
Сегодня, 08:16