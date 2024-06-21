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Published Сегодня, 05:27

Modified Сегодня, 05:29

Updated Сегодня, 05:29

В Тюменской области объявили штормовое предупреждение

Ожидается град: штормовое предупреждение объявили в Тюменской области

21 июня 2024, 05:27
Фото: ЧС Тюмень

В Тюменской области объявили штормовое предупреждение

Непогода в виде ливней, гроз, крупного града и ветра до 17 м/с обрушится на юг региона в пятницу, 21 июня. Температура воздуха в течение дня составит +21….+26.

В субботу днем метеорологи обещают местами грозы и дожди, ветер с порывами до 14 м/с, утром вероятны туманы. Днем температура воздуха составит +23…+28, в ночные часы термометры покажут +12….+17.

Фото: omsk-meteo.ru

В воскресенье в Тюменской области существенно погода не изменится — дожди, грозы, +13…+18 в темное время суток и +24…+29 в дневные часы.

В Тюмени в пятницу, 21 июня, метеорологи обещают дожди в течение дня, вечером грозы. Максимальная дневная температура воздуха составит +20…+22. В субботу день пройдет при переменной облачности, осадки в виде небольшого дождя ожидаются в вечернее время. К полудню воздух прогреется до +24….+25, в темное время суток столбики термометров не опустятся ниже +16…+19.

Воскресенье, 23 июня, порадует тюменцев солнечной и жаркой погодой. В областной столице потеплеет до +27…+29, осадки в этот день маловероятны.

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