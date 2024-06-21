Ожидается град: штормовое предупреждение объявили в Тюменской области

В Тюмени в пятницу, 21 июня, метеорологи обещают дожди в течение дня, вечером грозы. Максимальная дневная температура воздуха составит +20…+22. В субботу день пройдет при переменной облачности, осадки в виде небольшого дождя ожидаются в вечернее время. К полудню воздух прогреется до +24….+25, в темное время суток столбики термометров не опустятся ниже +16…+19.