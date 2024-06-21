Уровень воды в тюменской Туре продолжает падать

Posted Сегодня, 04:08
Published Сегодня, 04:08
Modified Сегодня, 04:10
Updated Сегодня, 04:10
Снижение уровня воды отмечается во всех реках юга Тюменской области. В Иртыше за последние сутки в районе Тобольска вода убыла на 3 сантиметра (766 сантиметров выше нуля поста), в районе Увата на 2 сантиметра (11,77 метра), в районе села Демьянское на 1 сантиметр (981 сантиметр).
В Ишиме уровень снизился от 6 до 16 сантиметров, в Тоболе — от 4 до 5 сантиметров.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в предстоящие выходные дни потеплеет до +27…+28. В субботу воздуха прогреется до +27, в воскресенье, 23 июня, столбики термометров поднимутся к полудню до +29. При этом ожидаются дожди и грозы.