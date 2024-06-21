Уровень воды в тюменской Туре продолжает падать

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в предстоящие выходные дни потеплеет до +27…+28. В субботу воздуха прогреется до +27, в воскресенье, 23 июня, столбики термометров поднимутся к полудню до +29. При этом ожидаются дожди и грозы.