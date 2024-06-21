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Posted Сегодня, 04:08

Published Сегодня, 04:08

Modified Сегодня, 04:10

Updated Сегодня, 04:10

Уровень воды в тюменской Туре продолжает падать

Уровень воды в тюменской Туре продолжает падать

21 июня 2024, 04:08
Фото: nashgorod.ru
За последние сутки река обмелела еще на 4 сантиметра — до 132 сантиметров выше нуля поста. За неделю уровень воды в реке понизился более чем на полметра — 13 июня этот показатель составлял 188 сантиметров.

Снижение уровня воды отмечается во всех реках юга Тюменской области. В Иртыше за последние сутки в районе Тобольска вода убыла на 3 сантиметра (766 сантиметров выше нуля поста), в районе Увата на 2 сантиметра (11,77 метра), в районе села Демьянское на 1 сантиметр (981 сантиметр).

Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

В Ишиме уровень снизился от 6 до 16 сантиметров, в Тоболе — от 4 до 5 сантиметров.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в предстоящие выходные дни потеплеет до +27…+28. В субботу воздуха прогреется до +27, в воскресенье, 23 июня, столбики термометров поднимутся к полудню до +29. При этом ожидаются дожди и грозы.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени
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