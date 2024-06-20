Имущество Антипинского НПЗ продадут по низким ценам

Тогда же, в 2019 году, были заведены уголовные дела за мошенничество в отношении руководства предприятия. Экс-владельца предприятия Дмитрия Мазурова отправили в СИЗО. В этом году по решению суда его отправили в колонию строгого режима. Там от пробудет 10 лет.