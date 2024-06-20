Имущество Антипинского НПЗ продадут по низким ценам

Posted Сегодня, 04:25
Published Сегодня, 04:25
Modified Сегодня, 04:27
Updated Сегодня, 04:27
В документах указано, на продажу выставлены два лота общей стоимость 2,9 миллиарда рублей. В составе первого дорогостоящее оборудование для добычи нефти, здания, компьютеры, мебель и прочее. Во втором лоте — двухкомнатная квартира площадью более 68 квадратных метров стоимостью более 6 миллионов рублей.
Заявки на участие в аукционе будут принимать с 24 июня. Торги продолжаются до тех пор, пока лоты не будут приобретены или не достигнут минимальной цены в 292 миллиона рублей.
Антипинский НПЗ признали несостоятельным (банкротом) в 2019 году. В отношении завода было открыто конкурсное производство. Кредиторская задолженность завода достигла 148,8 миллиардов рублей, объем краткосрочных обязательств — 353,2 миллиарда рублей.
Тогда же, в 2019 году, были заведены уголовные дела за мошенничество в отношении руководства предприятия. Экс-владельца предприятия Дмитрия Мазурова отправили в СИЗО. В этом году по решению суда его отправили в колонию строгого режима. Там от пробудет 10 лет.
Экс-гендиректор Антипинского НПЗ, Геннадий Лисовиченко, арестован заочно — в настоящее время он скрывается в Италии.
Ранее «Наш Город» писал, что в феврале этого года тюменский арбитражный суд признал банкротом исетский «Завод Полипак» по производству биг-бэгов и упаковочной тары из полиэтиленовой пленки. Ранее предприятие принадлежало экс-генеральному директору Антипинского НПЗ Геннадию Лисовченко.
Предприятие накопило долги в размере более 8 миллионов рублей, в том числе 6,3 миллиона рублей налогового долга.