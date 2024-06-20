Будет потоп. На Тюмень обрушатся ливни и град

В Тюмени в четверг, 20 июня, синоптики обещают дожди и грозы в течение дня — за сустки выпадет около более трети месячной нормы осадков. Максимальная температура воздуха составит +17….+24. В пятницу, 21 июня, день ожидается пасмурным, вероятны осадки в первой половине дня, максимальная температура воздуха составит +18…+20.