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Posted Сегодня, 03:28

Published Сегодня, 03:28

Modified Сегодня, 03:31

Updated Сегодня, 03:31

В выходные в Тюменской области потеплеет до +28

Будет потоп. На Тюмень обрушатся ливни и град

20 июня 2024, 03:28
Фото: 1MI

В выходные в Тюменской области потеплеет до +28

До +28 потеплеет на юге Тюменской области в предстоящие выходные дни. По прогнозам метеорологов тюменского филиала Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе, до +28 столбики термометров в регионе поднимутся в субботу, 22 июня.

При этом ожидаются дожди и грозы, местами ливни. Ночью термометры покажут +12…+17, днем +23…+28. Скорость ветра составит 7-12 м/с с порывами до 17 м/с.

В пятницу, 21 июня, ожидается облачна с прояснениями погода, кратковременные дожди, в отдельных местах грозы. +13…+18 в темное время суток и +22….+27 в дневные часы, ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с.

Сегодня в течение дня жителей юга региона ожидают дожди, местами ливни, грозы и град. Максимальная температура воздуха составит +19….+24.

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В Тюмени в четверг, 20 июня, синоптики обещают дожди и грозы в течение дня — за сустки выпадет около более трети месячной нормы осадков. Максимальная температура воздуха составит +17….+24. В пятницу, 21 июня, день ожидается пасмурным, вероятны осадки в первой половине дня, максимальная температура воздуха составит +18…+20.

В субботу, 22 июня, небесная канцелярия порадует тюменцев теплом — день пройдет при переменной облачности и без осадков. Максимальная температура воздуха в этот день составит +22…+26.

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