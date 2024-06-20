Будет потоп. На Тюмень обрушатся ливни и град

Posted Сегодня, 03:28
Published Сегодня, 03:28
Modified Сегодня, 03:31
Updated Сегодня, 03:31
При этом ожидаются дожди и грозы, местами ливни. Ночью термометры покажут +12…+17, днем +23…+28. Скорость ветра составит 7-12 м/с с порывами до 17 м/с.
В пятницу, 21 июня, ожидается облачна с прояснениями погода, кратковременные дожди, в отдельных местах грозы. +13…+18 в темное время суток и +22….+27 в дневные часы, ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с.
Сегодня в течение дня жителей юга региона ожидают дожди, местами ливни, грозы и град. Максимальная температура воздуха составит +19….+24.
В Тюмени в четверг, 20 июня, синоптики обещают дожди и грозы в течение дня — за сустки выпадет около более трети месячной нормы осадков. Максимальная температура воздуха составит +17….+24. В пятницу, 21 июня, день ожидается пасмурным, вероятны осадки в первой половине дня, максимальная температура воздуха составит +18…+20.
В субботу, 22 июня, небесная канцелярия порадует тюменцев теплом — день пройдет при переменной облачности и без осадков. Максимальная температура воздуха в этот день составит +22…+26.