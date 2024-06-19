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Posted 19 июня, 13:27

Published 19 июня, 13:27

Modified Сегодня, 19:25

Updated Сегодня, 19:25

Безопасный город: в Тюмени установят еще 500 камер видеонаблюдения

Безопасный город: в Тюмени установят еще 500 камер видеонаблюдения

19 июня 2024, 13:27
Фото: 1MI
До конца 2024 года в Тюмени появится более 500 новых камер в системе видеонаблюдения. Об этом было сказано на очередном заседании межведомственной рабочей группы по вопросам внедрения и развития систем АПК «Безопасный город» Тюменской области.

На этот раз камеры планируют установить в городских парках, скверах, на набережной и других благоустроенных территориях, сообщили в региональном департаменте информатизации.

Кроме того, рабочая группа приняла решение апробировать пилотный проект по использованию нового модуля видеоаналитики, распознающего силуэты. Его функционал позволяет эффективно вести поиски пропавших людей, помогают в розыскной деятельности правоохранительных органов. В случае успешной реализации пилотного проекта будет рассматриваться вопрос о внедрении данного модуля на постоянной основе.

Добавим, благодаря «Безопасному городу» в 2023 году полицейские раскрыли около двух тысяч преступлений и пресекли более полумиллиона административных правонарушений.

К слову, в 2022 году Тюмень стала одним из самых «умных» городов России. А в этом — интеллектуальная транспортная система Тюменской области рекомендована к использованию другими субъектами России.

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