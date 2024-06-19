Безопасный город: в Тюмени установят еще 500 камер видеонаблюдения

Posted 19 июня, 13:27
Published 19 июня, 13:27
Modified Сегодня, 19:25
Updated Сегодня, 19:25
На этот раз камеры планируют установить в городских парках, скверах, на набережной и других благоустроенных территориях, сообщили в региональном департаменте информатизации.
Кроме того, рабочая группа приняла решение апробировать пилотный проект по использованию нового модуля видеоаналитики, распознающего силуэты. Его функционал позволяет эффективно вести поиски пропавших людей, помогают в розыскной деятельности правоохранительных органов. В случае успешной реализации пилотного проекта будет рассматриваться вопрос о внедрении данного модуля на постоянной основе.
Добавим, благодаря «Безопасному городу» в 2023 году полицейские раскрыли около двух тысяч преступлений и пресекли более полумиллиона административных правонарушений.
К слову, в 2022 году Тюмень стала одним из самых «умных» городов России. А в этом — интеллектуальная транспортная система Тюменской области рекомендована к использованию другими субъектами России.