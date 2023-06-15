В Тюменской области ремонт дорог по нацпроекту выполнен на 30%

Posted 15 июня 13:05
Published 15 июня 13:05
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
В Тюменской области идёт реализация национального проекта «Безопасные качественные дороги». Сформирован перечень из 140 объектов ремонта общей протяженностью 203 км и 2-хмостов: через р. Ишим на автомобильной дороге «Ишим-Синицына» протяженностью 172 пог. м и путепровод через ж/д на автомобильной дороге «Обход г. Тюмени» протяженностью 79 пог. м.
Для реализации планов нацпроекта заключены 3 муниципальных и 8 государственных контрактов.
На региональной сети работы идут практически во всех районах области. Уже отремонтированы участки дорог Нижняя Тавда — Картымский (Нижнетавдинский район), Заводоуковск-Упорово (Упоровский район), Тюмень-Каменка-гр.Свердловской области (Тюменский район) и др.
«По итогам дорожных работ 2023 года доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, вырастет до 63,15%. А в Тюменской агломерации в нормативном состоянии будут находиться 84% дорог. Это значительно выше среднероссийских показателей», — прокомментировал администратор национального проекта, заместитель начальника Главного управления строительства Тюменской области Андрей Чистяков.
Полностью завершить ремонт дорог по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» планируется до 15 октября.