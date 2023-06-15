В Тюменской области ремонт дорог по нацпроекту выполнен на 30%

В Тюменской области идёт реализация национального проекта «Безопасные качественные дороги». Сформирован перечень из 140 объектов ремонта общей протяженностью 203 км и 2-хмостов: через р. Ишим на автомобильной дороге «Ишим-Синицына» протяженностью 172 пог. м и путепровод через ж/д на автомобильной дороге «Обход г. Тюмени» протяженностью 79 пог. м.