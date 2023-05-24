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Тюменские власти потратят на ремонт дорог в городе около 800 миллионов

24 мая 2023, 06:54

Из бюджета Тюмени потратят этим летом около 800 миллионов рублей на ремонт дорог

Более 770 миллионов рублей потратят в Тюмени этим летом на ремонт дорог. Тендер по поиску подрядной организации, которая займется выполнением ремонтных работ методом фрезерования, объявили тюменские власти.
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Тюмень

В документации, опубликованной на портале Госзакупки, указано, что подрядчик должен выполнить работы в течение 60 дней с момента получения заявки. Заявки будут направлены в срок до 31 августа. Дата окончания контракта — 29 декабря 2023 года.

Дорожной организации необходимо будет провести ремонтные работы на 34 участках улиц Республики, 50 лет Октября, Широтной, Холодильной, 8 Марта, Пароходской, Водоппроводной, Хохрякова, Шиллера, Щербакова, Елизарова, Комсомольской и т. д.

Заявки на участие в аукционе будут принимать до 8 июня. Подведение итогов закупки запланировано на 14 июня 2023 года.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменские власти выделили из бюджета более 40 миллионов рублей на обслуживание сирен, оповещающих о чрезвычайных ситуациях. Заяввки на участие в аукционе принимают до 26 мая.

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