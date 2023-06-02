Дороги к школам и оздоровительным лагерям отремонтируют в Тюмени

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
Согласно нацпроекту, в текущем году будет отремонтировано 2,3 тысячи таких дорог в нашей стране.
В администрации Тюмени сообщили, что часть маршрутов к оздоровительным лагерям и турбазам уже привели в порядок в предшествующие годы. В этом году запланирован ремонт по улице 30 лет Победы на участке от Пермякова до Моторостроителей протяженностью 2 км. На этой территории находятся несколько школ (физико-маиематическая, N 27, спортивная «Рубин», популярная у юных тюменцев) и детский сад N 132.
Также ремонт проведут на улице Пролетарской, Шербакова и Энергетиков.
Всего в текущем дорожном сезоне отремонтируют более 750 участков дорог.
Ранее «Наш город» писал, что цены на отдых в пришкольных лагерях возросли до 2 610 рублей.