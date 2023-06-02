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Дороги к школам и оздоровительным лагерям отремонтируют в Тюмени

2 июня 2023, 11:41
Фото: 1MI

Более 750 участков дорог отремонтируют в Тюменской области

Маршруты к детским образовательным и досуговым учреждениям приведут в порядок в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Согласно нацпроекту, в текущем году будет отремонтировано 2,3 тысячи таких дорог в нашей стране.

В администрации Тюмени сообщили, что часть маршрутов к оздоровительным лагерям и турбазам уже привели в порядок в предшествующие годы. В этом году запланирован ремонт по улице 30 лет Победы на участке от Пермякова до Моторостроителей протяженностью 2 км. На этой территории находятся несколько школ (физико-маиематическая, N 27, спортивная «Рубин», популярная у юных тюменцев) и детский сад N 132.

Также ремонт проведут на улице Пролетарской, Шербакова и Энергетиков.

Всего в текущем дорожном сезоне отремонтируют более 750 участков дорог.

Ранее «Наш город» писал, что цены на отдых в пришкольных лагерях возросли до 2 610 рублей.

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#Елена Чебоксарова#Нацпроекты#Безопасные качественные дороги#Школы#Спортивные школы#Детский лагерь#Ремонт дорог#Общество#Новости тюмени#Касается каждого
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