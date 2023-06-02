Дороги к школам и оздоровительным лагерям отремонтируют в Тюмени

В администрации Тюмени сообщили, что часть маршрутов к оздоровительным лагерям и турбазам уже привели в порядок в предшествующие годы. В этом году запланирован ремонт по улице 30 лет Победы на участке от Пермякова до Моторостроителей протяженностью 2 км. На этой территории находятся несколько школ (физико-маиематическая, N 27, спортивная «Рубин», популярная у юных тюменцев) и детский сад N 132.