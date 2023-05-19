В Тюменской области по нацпроекту отремонтируют 148 км региональных дорог

Стороны подчеркнули, что важным результатом слаженной работы всех структур является повышение безопасности на автодорогах и снижение количества тяжких последствий при ДТП. Напомним, об этом же зашла речь в ходе встречи президента России Владимира Путина с губернатором Тюменской области в мае текущего года. Тогда Александр Моор отметил, что в 2022 году зафиксировано снижение аварийности и смертности на федеральных автодорогах в регионе.