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Posted 19 мая 12:51

Published 19 мая 12:51

Modified Сегодня, 10:58

Updated Сегодня, 10:58

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В Тюменской области по нацпроекту отремонтируют 148 км региональных дорог

19 мая 2023, 12:51
Фото: 1MI
В этом году на территории Тюменской области по нацпроекту будут отремонтированы 33 участка региональных дорог общей протяженностью 148 км. Подрядчики уже приступили к работам в Тюменском, Ялуторовском, Тобольском и других районах области.

Планы по обновлению дорожной сети в Тюменской области глава региона обсудил с руководителем Федерального дорожного агентства Романом Новиковым, который с рабочим визитом приехал в Тюмень.

Глава Росавтодора отметил, что с целью дальнейшего расширения автомагистрали Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск ведутся проектно-изыскательские работы на отрезке протяженностью более 30 км. Сейчас федеральные дорожники проводят капитальный ремонт участка данной трассы с 154-го по 168-й км — устраивают водопропускные трубы и земляное полотно.

Продолжается реконструкция дороги Р-402 Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск. Работы идут на трех участках. Дорожники монтируют надземные пешеходные переходы, шумозащитные экраны и восстанавливают откосы и обочины.

В свою очередь, Александр Моор рассказал о реализации планов национального проекта «Безопасные качественные дороги» на региональной и местной сети. В этом сезоне благодаря нацпроекту будет отремонтировано 33 участка региональных дорог общей протяженностью 148 км. Подрядчики уже приступили к работам в Тюменском, Ялуторовском, Тобольском и других районах области.

В Тюменской агломерации будут отремонтированы дороги на 107 улицах. Подрядчики обновят более 55 км асфальтового покрытия, обустроят подъезды к домам, восстановят водоотводные системы. Основной упор делается на ремонт дорог, которые идут к социально значимым объектам: школам, детским садам, поликлиникам и ФАПам. Работы на дорогах региональной и местной сети будут завершены к середине октября.

Стороны подчеркнули, что важным результатом слаженной работы всех структур является повышение безопасности на автодорогах и снижение количества тяжких последствий при ДТП. Напомним, об этом же зашла речь в ходе встречи президента России Владимира Путина с губернатором Тюменской области в мае текущего года. Тогда Александр Моор отметил, что в 2022 году зафиксировано снижение аварийности и смертности на федеральных автодорогах в регионе.

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