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С 10 мая начинается ремонт путепровода на обходе Тюмени

5 мая 2023, 11:27
Фото: 1MI

Ремонт трассы путепровода на обходе Тюмени начнется с 10 мая

После майских праздников в городе начнётся ремонт путепровода на объездной дороге. Объект находится на примыкании улиц Интернациональной и Авторемонтной, сообщили в ГУС по Тюменской области.

Подрядчик закроет для проезда часть магистрали в направлении Московского тракта 10 мая. Будет заменён асфальт дороги, автомобилисты смогут объехать данный участок.

«Весь ремонт разделен на шесть этапов и продлится до начала учебного года. Первый этап будет реализован с 10 по 26 мая», - отметили в ГУС по Тюменской области.

На прошлой неделе «Наш город» сообщал, что в областной столице на улице Энергетиков начался ремонт. Работы проходят на участке улиц Пермякова – Воровского, здесь заменят 1 км дорожного полотна и бордюрный камень на уже существующих парковочных местах.

Строители начали ремонт на улице Энергетиков в Тюмени, они обновят 1 км дороги. Фото
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Дороги
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