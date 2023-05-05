С 10 мая начинается ремонт путепровода на обходе Тюмени

На прошлой неделе «Наш город» сообщал, что в областной столице на улице Энергетиков начался ремонт. Работы проходят на участке улиц Пермякова – Воровского, здесь заменят 1 км дорожного полотна и бордюрный камень на уже существующих парковочных местах.