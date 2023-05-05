С 10 мая начинается ремонт путепровода на обходе Тюмени

Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
Подрядчик закроет для проезда часть магистрали в направлении Московского тракта 10 мая. Будет заменён асфальт дороги, автомобилисты смогут объехать данный участок.
«Весь ремонт разделен на шесть этапов и продлится до начала учебного года. Первый этап будет реализован с 10 по 26 мая», - отметили в ГУС по Тюменской области.
На прошлой неделе «Наш город» сообщал, что в областной столице на улице Энергетиков начался ремонт. Работы проходят на участке улиц Пермякова – Воровского, здесь заменят 1 км дорожного полотна и бордюрный камень на уже существующих парковочных местах.