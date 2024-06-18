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Posted Сегодня, 16:49

Published Сегодня, 16:49

Modified Сегодня, 16:51

Updated Сегодня, 16:51

Тюменцы восстали против электросамокатов, а в карты проникли экстремистские топонимы

Тюменцы восстали против электросамокатов, а в карты проникли экстремистские топонимы

18 июня 2024, 16:49
Фото: Whoosh
Дайджест событий Тюменской области за 18 июня
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Итоги

В Тюмени продолжают тонуть люди

Тела двух утонувших людей нашли в водоемах Тюменской области. Первый случай произошел сегодня, на Туре в Тюмени. Спасатели извлекли из реки тело мужчины. Несчастный случай произошел в районе улицы Щербакова.

Второй случай произошел в Заводоуковском городском округе: на озере Плоское обнаружено тело мужчины, сообщает МЧС. Обстоятельства произошедшего сейчас выясняют правоохранители.

В водоемах Тюмени нашли двух утонувших людей
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Девочку атаковала гадюка

Медики областной больницы №3 Тобольска спасли юную представительницу коренных народов Севера. В отделение Центра медицинских катастроф поступило сообщение, что ребенка атаковала гадюка.

Девочку бортом санавиации доставили в отделение реанимации. К тому времени она посинела, а нога сильно опухла. Ребенку провели оперативную интенсивную терапию.

Сейчас жизни девочки ничего не угрожает. Специалисты напомнили, что в случае встречи со змеей необходимо сохранять спокойствие и не паниковать.

Тобольские врачи спасли девочку после укуса гадюки
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Хакеры изменили названия улиц Тюмени на экстремистские высказывания

Неизвестные люди заменили названия улиц в приложении «Тюмень.Транспорт» на высказывания, дискредитирующие СВО. В своеобразных посланиях хакеры указали количество солдат, погибших в ходе спецоперации, а также оскорбления в сторону России и граждан страны.

Изменения на картах горожане заметили вечером 17 июня, еще днем названия улиц отображались корректно. Когда именно произошел взлом — неизвестно.

Названия улиц в Тюмени заменили на экстремистские высказывания
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В Тюмени назвали самые высокооплачиваемые вакансии

В Тюмени составили топ самых высокооплачиваемых вакансий июня. Аналитики выяснили, что его возглавляет начальник отдела продаж, которому предлагают зарабатывать от 250 тысяч рублей в месяц.

Второе место в рейтинге занял программист «1С» с зарплатой 142 тысячи рублей. Кандидат должен иметь опыт работы от года. Ему обещают служебный транспорт до места работы и бесплатное обучение.

На третьем месте — водитель манипулятора на зарплату от 140 тысяч. У него должны быть права категорий «В» и «С».

От 250 тысяч рублей: самые высокооплачиваемые вакансии июня назвали в Тюмени
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