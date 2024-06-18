Тюменцы восстали против электросамокатов, а в карты проникли экстремистские топонимы

Posted Сегодня, 16:49
Published Сегодня, 16:49
Modified Сегодня, 16:51
Updated Сегодня, 16:51
Тела двух утонувших людей нашли в водоемах Тюменской области. Первый случай произошел сегодня, на Туре в Тюмени. Спасатели извлекли из реки тело мужчины. Несчастный случай произошел в районе улицы Щербакова.
Второй случай произошел в Заводоуковском городском округе: на озере Плоское обнаружено тело мужчины, сообщает МЧС. Обстоятельства произошедшего сейчас выясняют правоохранители.
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