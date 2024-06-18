Названия улиц в Тюмени заменили на экстремистские высказывания

Posted Сегодня, 05:11
Published Сегодня, 05:11
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Updated Сегодня, 05:43
Неизвестные люди заменили названия улиц в приложении «Тюмень.Транспорт» на высказывания, дискредитирующие СВО. В своеобразных посланиях хакеры указали количество солдат, погибших в ходе спецоперации, а также оскорбления в сторону России и граждан страны.
Изменения на картах горожане заметили вечером 17 июня, еще днем названия улиц отображались корректно. Когда именно произошел взлом — неизвестно.
«Наш город» направил запрос в «Тюменьгортранс», ответ ожидается.
Ранее «Наш город» писал, что Екатерина Мизулина заявила о необходимости запретить игру Hamster Kombat. Глава «Лиги безопасного интернета» напомнила о ситуации с тюменским подростком, который попал в психбольницу из-за этой игры.