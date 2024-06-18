Названия улиц в Тюмени заменили на экстремистские высказывания

Неизвестные люди заменили названия улиц в приложении «Тюмень.Транспорт» на высказывания, дискредитирующие СВО. В своеобразных посланиях хакеры указали количество солдат, погибших в ходе спецоперации, а также оскорбления в сторону России и граждан страны.