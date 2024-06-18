В водоемах Тюмени нашли двух утонувших людей

Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
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Updated Сегодня, 10:03
Первый случай произошел сегодня, на Туре в Тюмени. Спасатели извлекли из реки тело мужчины. Несчастный случай произошел в районе улицы Щербакова.
Второй случай произошел в Заводоуковском городском округе: на озере Плоское обнаружено тело мужчины, сообщает МЧС. Обстоятельства произошедшего сейчас выясняют правоохранители.
Спасатели напоминают, что купание в необорудованных местах строго запрещено. Тюменцев призывают не оставлять без присмотра детей, а также соблюдать правила безопасности на воде.
Ранее «Наш город» писал, что некоторые водоемы в Тюменской области смертельно опасны для плавания. В регионе уже зафиксировано несколько несчастных случаев.