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Published Сегодня, 10:01

Modified Сегодня, 10:03

Updated Сегодня, 10:03

В водоемах Тюмени нашли двух утонувших людей

В водоемах Тюмени нашли двух утонувших людей

18 июня 2024, 10:01
Фото: 1MI
Тела двух утонувших людей нашли в водоемах Тюменской области. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Тюменской области.
Сюжет
Тура

Первый случай произошел сегодня, на Туре в Тюмени. Спасатели извлекли из реки тело мужчины. Несчастный случай произошел в районе улицы Щербакова.

Второй случай произошел в Заводоуковском городском округе: на озере Плоское обнаружено тело мужчины, сообщает МЧС. Обстоятельства произошедшего сейчас выясняют правоохранители.

Спасатели напоминают, что купание в необорудованных местах строго запрещено. Тюменцев призывают не оставлять без присмотра детей, а также соблюдать правила безопасности на воде.

Ранее «Наш город» писал, что некоторые водоемы в Тюменской области смертельно опасны для плавания. В регионе уже зафиксировано несколько несчастных случаев.

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