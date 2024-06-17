Шесть человек утонули в водоемах Тюменской области за пять дней

Горожане отмечают, что Тюмени очень не хватает бесплатного городского пляжа. Или же пляжей с водоемами со средними ценами. Сегодня для того, чтобы отдохнуть у воды и покупаться тюменской семье из четырех человек придется отдать около двух тысяч рублей — такие расходы могут себе позволить далеко не все.