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Posted Сегодня, 06:54

Published Сегодня, 06:54

Modified Сегодня, 06:56

Updated Сегодня, 06:56

В водоемах Тюменской области утонули за неделю 6 человек

Шесть человек утонули в водоемах Тюменской области за пять дней

17 июня 2024, 06:54
Фото: 1MI

В водоемах Тюменской области утонули за неделю 6 человек

За последнюю неделю в регионе произошло пять происшествий на воде. Они унесли жизни шести человек, в том числе двоих детей.
Сюжет
Дети

Первая трагедия случилась в жаркий день 11 июня — тогда в Ишиме на реке Исток утонул мужчина. Второй случай гибели на воде произошел 12 июня в Тюмени на озере Круглое. Прибывшие на место ЧП медики предприняли все попытки, чтобы спасти тюменца. Но, к сожалению, он скончался.

В этот же день еще один житель областной столицы утонул в озере Нижнее Кривое. В пятницу, 14 июня, жуткая трагедия произошла на реке Тура в районе села Салаирка — в водоеме утонули две девочки 14 и 16 лет. В настоящее время по факту произошедшего проводит проверку прокуратура Тюменской области.

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В субботу, 15 июня, в реке Тура в Тюмени утонул мужчина — он решил искупаться после жаркого дня, но на берег уже вернуться не смог. Тело тюменцы в воскресенье утром достали из воды водолазы.

По данным Роспотребнадзора по Тюменской области, безопасными для купания в регионе признаны только шесть водоемов. В остальных озерах, реках, карьерах купаться запрещено. Но, несмотря на это жители региона продолжают купаться в необорудованных местах — в реке Тура, озерах Круглое, Нижнее Кривое, карьерах, в водоеме, что находится в районе сквера Никольский (ЖК «Малахово») и т. д.

Никольский сквер. Купание в данном водоеме запрещено.Никольский сквер. Купание в данном водоеме запрещено.
Никольский сквер. Купание в данном водоеме запрещено.
Фото: ЧС Тюмень

Горожане отмечают, что Тюмени очень не хватает бесплатного городского пляжа. Или же пляжей с водоемами со средними ценами. Сегодня для того, чтобы отдохнуть у воды и покупаться тюменской семье из четырех человек придется отдать около двух тысяч рублей — такие расходы могут себе позволить далеко не все.

«Почему вообще нет бесплатных пляжей? На КПД есть пруд — его можно почистить привести в пригодное место сделать хороший пляж. На любом тюменском водоеме однозначно должны быть бесплатные пляжи для жителей и гостей города. А у нас цены выше, чем в курортном городе Сочи — там за такие деньги можно сходить в приличный аквапарк на целый день», — посетовали тюменцы.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени планируют оборудовать пляж и место для купания на озере Алебашево. В этом году пройдут работы по расчистке водоема. Будет данный пляж бесплатным или нет пока неизвестно.

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