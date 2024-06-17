Шесть человек утонули в водоемах Тюменской области за пять дней

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Published Сегодня, 06:54
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Первая трагедия случилась в жаркий день 11 июня — тогда в Ишиме на реке Исток утонул мужчина. Второй случай гибели на воде произошел 12 июня в Тюмени на озере Круглое. Прибывшие на место ЧП медики предприняли все попытки, чтобы спасти тюменца. Но, к сожалению, он скончался.
В этот же день еще один житель областной столицы утонул в озере Нижнее Кривое. В пятницу, 14 июня, жуткая трагедия произошла на реке Тура в районе села Салаирка — в водоеме утонули две девочки 14 и 16 лет. В настоящее время по факту произошедшего проводит проверку прокуратура Тюменской области.
В субботу, 15 июня, в реке Тура в Тюмени утонул мужчина — он решил искупаться после жаркого дня, но на берег уже вернуться не смог. Тело тюменцы в воскресенье утром достали из воды водолазы.
По данным Роспотребнадзора по Тюменской области, безопасными для купания в регионе признаны только шесть водоемов. В остальных озерах, реках, карьерах купаться запрещено. Но, несмотря на это жители региона продолжают купаться в необорудованных местах — в реке Тура, озерах Круглое, Нижнее Кривое, карьерах, в водоеме, что находится в районе сквера Никольский (ЖК «Малахово») и т. д.
Горожане отмечают, что Тюмени очень не хватает бесплатного городского пляжа. Или же пляжей с водоемами со средними ценами. Сегодня для того, чтобы отдохнуть у воды и покупаться тюменской семье из четырех человек придется отдать около двух тысяч рублей — такие расходы могут себе позволить далеко не все.
«Почему вообще нет бесплатных пляжей? На КПД есть пруд — его можно почистить привести в пригодное место сделать хороший пляж. На любом тюменском водоеме однозначно должны быть бесплатные пляжи для жителей и гостей города. А у нас цены выше, чем в курортном городе Сочи — там за такие деньги можно сходить в приличный аквапарк на целый день», — посетовали тюменцы.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени планируют оборудовать пляж и место для купания на озере Алебашево. В этом году пройдут работы по расчистке водоема. Будет данный пляж бесплатным или нет пока неизвестно.