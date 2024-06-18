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Posted 18 июня, 08:12

Published 18 июня, 08:12

Modified Сегодня, 16:11

Updated Сегодня, 16:11

Тюменцы поделятся опытом медпомощи бездомным на межрегиональной конференции

Тюменцы поделятся опытом медпомощи бездомным на межрегиональной конференции

18 июня 2024, 08:12
Фото: nashgorod.ru
Сегодня, 18 июня, в Тюмени проходит межрегиональная конференция «Дом, который построил ты. Специфика помощи людям, оставшимся без крова». Познакомиться с тюменским опытом медпомощи бездомным приехали 200 специалистов со всей страны, сообщает Информцентр регионального правительства.
Фото: Информцентр правительства ТО/телеграм

Напомним, в январе этого года президент России Владимир Путин поручил кабмину и профильным ведомствам обратить внимание на практику Тюменской области по оказанию медицинской помощи бездомным и рассмотреть возможность ее тиражирования в другие субъекты.

«Только за прошлый год в Тюменской области социальные услуги получили свыше двух тысяч бездомных, из них более 500 человек получили временный приют. В 2024 году помощь получили уже около 800 бездомных, из них 300 получили временный приют», — рассказали в департаменте соцразвития ТО.

В Тюменской области медицинская помощь оказывается всем людям, даже тем, у кого нет соответствующих документов. Работа с бездомными гражданами ведется на основании соглашения о сотрудничестве между региональными департаментами социального развития и здравоохранения, поставщиками социальных услуг и прикрепленными медучреждениями.

Такое межведомственное взаимодействие позволило выстроить преемственность оказания помощи бездомным. Медицинские организации информируют поставщиков социальных услуг о лицах без определенного места жительства, поступающих по медицинским показаниям в больницы. После выписки бездомных пациентов берут к себе организации соцобслуживания.

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