Тюменцы поделятся опытом медпомощи бездомным на межрегиональной конференции

В Тюменской области медицинская помощь оказывается всем людям, даже тем, у кого нет соответствующих документов. Работа с бездомными гражданами ведется на основании соглашения о сотрудничестве между региональными департаментами социального развития и здравоохранения, поставщиками социальных услуг и прикрепленными медучреждениями.