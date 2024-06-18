Тюменцы поделятся опытом медпомощи бездомным на межрегиональной конференции

Posted 18 июня, 08:12
Published 18 июня, 08:12
Modified Сегодня, 16:11
Updated Сегодня, 16:11
Напомним, в январе этого года президент России Владимир Путин поручил кабмину и профильным ведомствам обратить внимание на практику Тюменской области по оказанию медицинской помощи бездомным и рассмотреть возможность ее тиражирования в другие субъекты.
«Только за прошлый год в Тюменской области социальные услуги получили свыше двух тысяч бездомных, из них более 500 человек получили временный приют. В 2024 году помощь получили уже около 800 бездомных, из них 300 получили временный приют», — рассказали в департаменте соцразвития ТО.
В Тюменской области медицинская помощь оказывается всем людям, даже тем, у кого нет соответствующих документов. Работа с бездомными гражданами ведется на основании соглашения о сотрудничестве между региональными департаментами социального развития и здравоохранения, поставщиками социальных услуг и прикрепленными медучреждениями.
Такое межведомственное взаимодействие позволило выстроить преемственность оказания помощи бездомным. Медицинские организации информируют поставщиков социальных услуг о лицах без определенного места жительства, поступающих по медицинским показаниям в больницы. После выписки бездомных пациентов берут к себе организации соцобслуживания.