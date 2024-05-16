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Posted 16 мая, 12:23

Published 16 мая, 12:23

Modified Сегодня, 19:33

Updated Сегодня, 19:33

Моор: социальные обязательства областного бюджета выполняются в полном объеме

Моор: социальные обязательства областного бюджета выполняются в полном объеме

16 мая 2024, 12:23
Фото: 1MI
Итоги исполнения бюджета Тюменской области за первый квартал 2024 года подведены на заседании президиума регионального правительства.

Расходы областного бюджета в первом квартале текущего года составили 55,8 миллиарда рублей. Об этом доложил директор департамента финансов Тюменской области Михаил Таранов. 79,4 процента расходов носят социальный характер.
В частности, объем расходов в сфере социальной политики превысил 26,5 миллиарда рублей. На нужды образования было направлено более 10 миллиардов рублей, на здравоохранение — порядка 5,7 миллиарда рублей.
Налоговые и неналоговые доходы в бюджет Тюменской области поступают в соответствии с планом.
Все социальные обязательства выполняются в полном объеме, подчеркнул губернатор Тюменской области Александр Моор.

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