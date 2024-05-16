Моор: социальные обязательства областного бюджета выполняются в полном объеме

Расходы областного бюджета в первом квартале текущего года составили 55,8 миллиарда рублей. Об этом доложил директор департамента финансов Тюменской области Михаил Таранов. 79,4 процента расходов носят социальный характер.

В частности, объем расходов в сфере социальной политики превысил 26,5 миллиарда рублей. На нужды образования было направлено более 10 миллиардов рублей, на здравоохранение — порядка 5,7 миллиарда рублей.

Налоговые и неналоговые доходы в бюджет Тюменской области поступают в соответствии с планом.

Все социальные обязательства выполняются в полном объеме, подчеркнул губернатор Тюменской области Александр Моор.