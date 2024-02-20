В тюменской программе по повышению конкурентоспособности экономики новый участник

Posted 20 февраля, 12:12
Published 20 февраля, 12:12
Modified Сегодня, 01:53
Updated Сегодня, 01:53
Программа реализуется по нацпроекту «Производительность труда».
«Мы знаем, что отдача от участия в этой программе очень большая. Готовы учиться, повышать квалификацию нашей команды, с радостью начнём работать в проекте», — рассказал Михаил Степанов, директор предприятия.
Поддержку в настройке процессов окажет Региональный центр компетенций Тюменского Технопарка.
В 2013 году с целью поддержки реализации инвестиционных проектов и создания новых инвестиционных возможностей был образован Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области». Фонд оказывает финансовую, инфраструктурную и информационно-консультационную поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства.
Напомним, правительство Тюменской области, в целях создания благоприятных условий для деятельности компаний в сфере информационных технологий, реализует целый комплекс мер государственной поддержки, в числе которых: налоговые послабления, гранты, субсидии.