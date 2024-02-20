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Posted 20 февраля, 12:12

Published 20 февраля, 12:12

Modified Сегодня, 01:53

Updated Сегодня, 01:53

В тюменской программе по повышению конкурентоспособности экономики новый участник

В тюменской программе по повышению конкурентоспособности экономики новый участник

20 февраля 2024, 12:12
Фото: nashgorod.ru
Компания «СНГК» — крупное предприятие по ремонту спецтехники ведущих мировых производителей — усовершенствует процессы в работе сервисной службы. Недавно организация присоединилась к программе по повышению конкурентоспособности экономики, сообщает Инвестагентство Тюменской области.

Программа реализуется по нацпроекту «Производительность труда».

«Мы знаем, что отдача от участия в этой программе очень большая. Готовы учиться, повышать квалификацию нашей команды, с радостью начнём работать в проекте», — рассказал Михаил Степанов, директор предприятия.

Поддержку в настройке процессов окажет Региональный центр компетенций Тюменского Технопарка.

В 2013 году с целью поддержки реализации инвестиционных проектов и создания новых инвестиционных возможностей был образован Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области». Фонд оказывает финансовую, инфраструктурную и информационно-консультационную поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства.

Напомним, правительство Тюменской области, в целях создания благоприятных условий для деятельности компаний в сфере информационных технологий, реализует целый комплекс мер государственной поддержки, в числе которых: налоговые послабления, гранты, субсидии.

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