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Posted Вчера, 12:19

Published Вчера, 12:19

Modified Сегодня, 12:37

Updated Сегодня, 12:37

За год в Тюменской области число социальных предпринимателей выросло на 34%

За год в Тюменской области число социальных предпринимателей выросло на 34%

30 марта 2024, 12:19
Фото: nashgorod.ru
Состоялось первое заседание проектного офиса по сопровождению социальных предпринимателей Тюменской области. На встрече представители власти и бизнес-сообщества обсудили самые актуальные вопросы и проблемы.
Фото: Информцентр правительства ТО/телеграм

В Информационном центре правительства региона напомнили, что проектный офис был создан по поручению губернатора Александра Моора в рамках Совета по улучшению инвестиционного климата в области. Его открытие состоялось две недели назад.

В повестке первой встречи было затронуто три вопроса, касающиеся: имущественной поддержки; предоставления помещений для бизнеса и кадровой политики.

«Только за последний год количество социальных предпринимателей увеличилось на 34%. Тюменские представители малого бизнеса активны, они не только участвуют в образовательных вебинарах и тренингах, но и вносят конструктивные предложения по дальнейшему развитию отрасли», — пояснила руководитель Центра «Мой бизнес» Ильяна Багишева.

Напомним, в Тюменской области продолжаются мероприятия по реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В рамках проекта, сотрудники Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» и центра «Мой бизнес» оказывают целый спектр услуг, начиная от консультирования по вопросам получения государственной поддержки, обучения предпринимателей, заканчивая решением вопросов по подключению электросетей и прочих ресурсов для реализации бизнес-идеи.

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