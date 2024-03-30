За год в Тюменской области число социальных предпринимателей выросло на 34%

Posted Вчера, 12:19
Published Вчера, 12:19
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
В Информационном центре правительства региона напомнили, что проектный офис был создан по поручению губернатора Александра Моора в рамках Совета по улучшению инвестиционного климата в области. Его открытие состоялось две недели назад.
В повестке первой встречи было затронуто три вопроса, касающиеся: имущественной поддержки; предоставления помещений для бизнеса и кадровой политики.
«Только за последний год количество социальных предпринимателей увеличилось на 34%. Тюменские представители малого бизнеса активны, они не только участвуют в образовательных вебинарах и тренингах, но и вносят конструктивные предложения по дальнейшему развитию отрасли», — пояснила руководитель Центра «Мой бизнес» Ильяна Багишева.
Напомним, в Тюменской области продолжаются мероприятия по реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В рамках проекта, сотрудники Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» и центра «Мой бизнес» оказывают целый спектр услуг, начиная от консультирования по вопросам получения государственной поддержки, обучения предпринимателей, заканчивая решением вопросов по подключению электросетей и прочих ресурсов для реализации бизнес-идеи.