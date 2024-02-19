Тюменский 21-летний студент открыл свое производство мясных полуфабрикатов

Posted 19 февраля, 12:11
Published 19 февраля, 12:11
Modified Сегодня, 04:20
Updated Сегодня, 04:20
Будучи студентом, у него уже была бизнес-идея по производству мясных полуфабрикатов. Останавливаться только на планах Кирилл не стал и прошел обучение по основам предпринимательской деятельности в Центре «Мой бизнес», далее заявился на социальную помощь, успешно защитил проект и получил 350 тысяч рублей для покупки оборудования, зарегистрировал бизнес и открыл торговую точку.
А сегодня у него уже появился свой обвалочный цех, холодильное помещение, установлены пластиковые окна и двери, проводятся работы по косметическому ремонту. Молодой предприниматель получил ветеринарный сертификат, производит и продает мясную продукцию в Ярково: мясо, полуфабрикаты, фарш и шашлык.
В планах у Кирилла участвовать в конкурсе грантов для молодых предпринимателей от Правительства региона.