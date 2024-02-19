Тюменский 21-летний студент открыл свое производство мясных полуфабрикатов

Будучи студентом, у него уже была бизнес-идея по производству мясных полуфабрикатов. Останавливаться только на планах Кирилл не стал и прошел обучение по основам предпринимательской деятельности в Центре «Мой бизнес», далее заявился на социальную помощь, успешно защитил проект и получил 350 тысяч рублей для покупки оборудования, зарегистрировал бизнес и открыл торговую точку.