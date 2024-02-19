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Posted 19 февраля, 12:11

Published 19 февраля, 12:11

Modified Сегодня, 04:20

Updated Сегодня, 04:20

Тюменский 21-летний студент открыл свое производство мясных полуфабрикатов

Тюменский 21-летний студент открыл свое производство мясных полуфабрикатов

19 февраля 2024, 12:11
Фото: 1MI
Предприниматель из села Ярково 21-летний Кирилл Тихонов одновременно получает высшее образование и развивает свой бизнес. У него есть свое небольшое производство мясных полуфабрикатов, которое он открыл социальную помощь. Историю молодого предпринимателя рассказали в департаменте АПК.
Фото: Центр «Мой бизнес»

Будучи студентом, у него уже была бизнес-идея по производству мясных полуфабрикатов. Останавливаться только на планах Кирилл не стал и прошел обучение по основам предпринимательской деятельности в Центре «Мой бизнес», далее заявился на социальную помощь, успешно защитил проект и получил 350 тысяч рублей для покупки оборудования, зарегистрировал бизнес и открыл торговую точку.

А сегодня у него уже появился свой обвалочный цех, холодильное помещение, установлены пластиковые окна и двери, проводятся работы по косметическому ремонту. Молодой предприниматель получил ветеринарный сертификат, производит и продает мясную продукцию в Ярково: мясо, полуфабрикаты, фарш и шашлык.

В планах у Кирилла участвовать в конкурсе грантов для молодых предпринимателей от Правительства региона.

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