Тюменская область поделилась опытом реализации программы «Капитаны бизнеса»

Posted 20 февраля, 14:53
Published 20 февраля, 14:53
Modified Сегодня, 02:05
Updated Сегодня, 02:05
В своём докладе Ольга Леонидовна рассказала с коллегами опытом реализации программ по улучшению инвестиционного климата в муниципальных образований Тюменской области.
Основной темой доклада стал проект «Капитаны бизнеса. Развитие территории» и та экосистема проектов, образовательных мероприятий, инициатив и инвестиционных проектов, которые появились в ходе его реализации.
Проект «Капитаны бизнеса», направленный на инвестиционное развитие районов Тюменской области, начал свою работу 16 февраля 2021 года. Первая большая стратегическая сессия прошла в Ярковском районе. Смысловая задача проекта — сформировать единую инвестиционную команду от губернатора до главы сельского поселения. Муниципалитет и местные предприниматели принимают участие в разработке стратегии развития, инвестпроектов, а правительство региона поддерживает этот процесс и помогает его запуску.
«Капитаны бизнеса» получили своё развитие, дав старт новым образовательным мероприятиям, которые реализуются Центром «Мой бизнес» Инвестиционного агентства. За два года проект превратился в настоящую экосистему мероприятий и активностей по развитию Тюменской области.