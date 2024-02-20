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Posted 20 февраля, 14:53

Published 20 февраля, 14:53

Modified Сегодня, 02:05

Updated Сегодня, 02:05

Тюменская область поделилась опытом реализации программы «Капитаны бизнеса»

Тюменская область поделилась опытом реализации программы «Капитаны бизнеса»

20 февраля 2024, 14:53
Фото: Изображение Midjourney
На заседании комиссии Государственного Совета РФ рассмотрели опыт Тюменской области по работе с предпринимателями в муниципалитетах. Президент региональной ТПП Ольга Езикеева поделилась результатами реализации программы «Капитаны бизнеса», сообщает Инвестагентство ТО.

В своём докладе Ольга Леонидовна рассказала с коллегами опытом реализации программ по улучшению инвестиционного климата в муниципальных образований Тюменской области.

Основной темой доклада стал проект «Капитаны бизнеса. Развитие территории» и та экосистема проектов, образовательных мероприятий, инициатив и инвестиционных проектов, которые появились в ходе его реализации.

Проект «Капитаны бизнеса», направленный на инвестиционное развитие районов Тюменской области, начал свою работу 16 февраля 2021 года. Первая большая стратегическая сессия прошла в Ярковском районе. Смысловая задача проекта — сформировать единую инвестиционную команду от губернатора до главы сельского поселения. Муниципалитет и местные предприниматели принимают участие в разработке стратегии развития, инвестпроектов, а правительство региона поддерживает этот процесс и помогает его запуску.

«Капитаны бизнеса» получили своё развитие, дав старт новым образовательным мероприятиям, которые реализуются Центром «Мой бизнес» Инвестиционного агентства. За два года проект превратился в настоящую экосистему мероприятий и активностей по развитию Тюменской области.

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