В Тюмени подвели итоги бизнес-миссии в Республику Беларусь

За несколько дней пребывания в Республике Беларусь делегации Тюменской области было достигнуто несколько соглашений, важных для обеих сторон. Об этом рассказали в региональном инвестагентстве.

Итоги бизнес-миссии в Республику Беларусь подвели на заседании рабочей группы. Так, были достигнуты следующие договоренности: создание выставочной площадки для белорусской техники на территории Тюменской области; участие белорусских компаний в Промышленно-энергетическом форуме TNF-2024; рассмотрение вопроса о размещении производителей техники «МТЗ» и «АМКАДОР» на территории Тюменской области. Также было обсуждено возможное присоединение тюменских товаропроизводителей к Белорусской универсальной товарной бирже через Центр «Мой бизнес». Было принято решение о включении предпринимательского сообщества региона в бизнес-миссию в Витебск и укреплении сотрудничества в сфере легкой промышленности.