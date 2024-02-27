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Posted 27 февраля, 12:58

Published 27 февраля, 12:58

Modified Сегодня, 01:38

Updated Сегодня, 01:38

В Тюмени подвели итоги бизнес-миссии в Республику Беларусь

В Тюмени подвели итоги бизнес-миссии в Республику Беларусь

27 февраля 2024, 12:58
Фото: nashgorod.ru
За несколько дней пребывания в Республике Беларусь делегации Тюменской области было достигнуто несколько соглашений, важных для обеих сторон. Об этом рассказали в региональном инвестагентстве.

Итоги бизнес-миссии в Республику Беларусь подвели на заседании рабочей группы. Так, были достигнуты следующие договоренности:

создание выставочной площадки для белорусской техники на территории Тюменской области;

участие белорусских компаний в Промышленно-энергетическом форуме TNF-2024;

рассмотрение вопроса о размещении производителей техники «МТЗ» и «АМКАДОР» на территории Тюменской области.

Также было обсуждено возможное присоединение тюменских товаропроизводителей к Белорусской универсальной товарной бирже через Центр «Мой бизнес».

Было принято решение о включении предпринимательского сообщества региона в бизнес-миссию в Витебск и укреплении сотрудничества в сфере легкой промышленности.

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