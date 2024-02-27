В Тюмени подвели итоги бизнес-миссии в Республику Беларусь

Posted 27 февраля, 12:58
Published 27 февраля, 12:58
Modified Сегодня, 01:38
Updated Сегодня, 01:38
Итоги бизнес-миссии в Республику Беларусь подвели на заседании рабочей группы. Так, были достигнуты следующие договоренности:
создание выставочной площадки для белорусской техники на территории Тюменской области;
участие белорусских компаний в Промышленно-энергетическом форуме TNF-2024;
рассмотрение вопроса о размещении производителей техники «МТЗ» и «АМКАДОР» на территории Тюменской области.
Также было обсуждено возможное присоединение тюменских товаропроизводителей к Белорусской универсальной товарной бирже через Центр «Мой бизнес».
Было принято решение о включении предпринимательского сообщества региона в бизнес-миссию в Витебск и укреплении сотрудничества в сфере легкой промышленности.