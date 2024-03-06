Тюменская область вошла в топ регионов России по привлечению НКО к социальным услугам

Posted 6 марта, 12:54
Published 6 марта, 12:54
Modified Сегодня, 01:59
Updated Сегодня, 01:59
В рамках объявленного Президентом России Года семьи в Тюменской области в конкурсе грантов Губернатора региона 2024 года увеличено финансирование направления «Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства» — с 9 млн до 16 млн рублей. Проекты, направленные на работу с семьей, могут быть поддержаны и в других конкурсных направлениях.
«Существенный вклад в достижение такого статуса региона на российском уровне внесли органы местного самоуправления и ресурсные центры поддержки некоммерческих организаций», — отметил Дмитрий Грамотин.
На конкурс грантов Губернатора 2024 года предусмотрено 88 млн рублей, в том числе более 39 млн рублей составит софинансирование Фонда президентских грантов. Прием заявок идет до апреля по ссылке.
Отметим, правительство Тюменской области придает большое значение развитию в регионе негосударственного сектора, различных некоммерческих организаций. НКО частр выступают партнерами государственных органов в решении социальных проблем, оказании образовательных, спортивно-оздоровительных услуг, профилактике алкоголизма и наркомании, организации досуга детей и молодежи.