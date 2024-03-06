Тюменская область вошла в топ регионов России по привлечению НКО к социальным услугам

В рамках объявленного Президентом России Года семьи в Тюменской области в конкурсе грантов Губернатора региона 2024 года увеличено финансирование направления «Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства» — с 9 млн до 16 млн рублей. Проекты, направленные на работу с семьей, могут быть поддержаны и в других конкурсных направлениях.