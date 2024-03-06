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Posted 6 марта, 12:54

Published 6 марта, 12:54

Modified Сегодня, 01:59

Updated Сегодня, 01:59

Тюменская область вошла в топ регионов России по привлечению НКО к социальным услугам

Тюменская область вошла в топ регионов России по привлечению НКО к социальным услугам

6 марта 2024, 12:54
Фото: Информцентр правительства ТО
Тюменская область — в пятерке лидеров по привлечению негосударственного сектора к оказанию услуг в социальной сфере. Об этом на заседании регионального Координационного совета по вопросам развития и поддержки СОНКО сообщил директор регионального департамента социального развития Дмитрий Грамотин.

В рамках объявленного Президентом России Года семьи в Тюменской области в конкурсе грантов Губернатора региона 2024 года увеличено финансирование направления «Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства» — с 9 млн до 16 млн рублей. Проекты, направленные на работу с семьей, могут быть поддержаны и в других конкурсных направлениях.

«Существенный вклад в достижение такого статуса региона на российском уровне внесли органы местного самоуправления и ресурсные центры поддержки некоммерческих организаций», — отметил Дмитрий Грамотин.

На конкурс грантов Губернатора 2024 года предусмотрено 88 млн рублей, в том числе более 39 млн рублей составит софинансирование Фонда президентских грантов. Прием заявок идет до апреля по ссылке.

Отметим, правительство Тюменской области придает большое значение развитию в регионе негосударственного сектора, различных некоммерческих организаций. НКО частр выступают партнерами государственных органов в решении социальных проблем, оказании образовательных, спортивно-оздоровительных услуг, профилактике алкоголизма и наркомании, организации досуга детей и молодежи.

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