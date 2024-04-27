Семьи участников СВО разработают собственные социальные проекты

Posted 27 апреля, 12:12
Published 27 апреля, 12:12
Modified Сегодня, 15:07
Updated Сегодня, 15:07
Выездная программа для семей военнослужащих организована в рамках социального проекта «СВОи для СВОих», ставшего победителем специального конкурса на предоставление грантов Губернатора Тюменской области. Участие в ней примут в роли спикеров и наставников выступят эксперты и партнеры проекта.
Стоит отметить, что в Тюменской области широко действует система мер поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Кроме федеральных льгот для них действуют и региональные, как дополнительные гарантии для жителей нашей области. При этом правительство региона при необходимости оперативно реагирует на потребности участников СВО, так в конце 2023 года губернатор предложил освободить бойцов от уплаты транспортного налога.
Напомним, в конце прошлого года на выигранный грант губернатора Тюменской области, в столице региона открылась общественная приемная по поиску пропавших без вести участников СВО. Обратиться сюда за помощью могут жители области, чьи родственники — участники спецоперации не выходили с ними на связь более месяца.