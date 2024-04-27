Семьи участников СВО разработают собственные социальные проекты

Стоит отметить, что в Тюменской области широко действует система мер поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Кроме федеральных льгот для них действуют и региональные, как дополнительные гарантии для жителей нашей области. При этом правительство региона при необходимости оперативно реагирует на потребности участников СВО, так в конце 2023 года губернатор предложил освободить бойцов от уплаты транспортного налога.