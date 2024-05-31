В этом году гранты губернатора Тюменской области получат 113 социальных проектов

«Стоит отметить широкое многообразие форм работы с семьей, которые представили некоммерческие организации в проектах на конкурс по направлению „Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства“, в том числе с вовлечением в активность не только мам, но и пап. Проекты победителей конкурса по данному направлению включают в себя как мероприятия досугово-развивающего характера (фестивали, походы, фиджитал-турниры, семейные настольные игры и др.), так и узкопрофильные проекты, направленные на оздоровление, социальную интеграцию в общество, профориентацию, улучшение психологического климата в семье. Это очень здорово, что некоммерческие организации в Год семьи будут реализовывать столь разноплановые проекты, которые охватят разные категории семей», — отметил один из организаторов конкурса, Юлия Мясникова, начальник отдела поддержки и развития негосударственных организаций и общественных связей Департамента социального развития Тюменской области.