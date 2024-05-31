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Posted 31 мая, 11:23

Published 31 мая, 11:23

Modified Сегодня, 03:56

Updated Сегодня, 03:56

В этом году гранты губернатора Тюменской области получат 113 социальных проектов

В этом году гранты губернатора Тюменской области получат 113 социальных проектов

31 мая 2024, 11:23
Фото: Изображение Midjourney
В 2024 году по итогам конкурса на гранты губернатора Тюменской области будут поддержаны 113 проектов от социально ориентированных НКО — это 53% от всех заявок. Общая сумма фонда составляет 88,5 млн рублей. Из них 39 млн — за счет софинансирования конкурса Фондом-оператором президентских грантов.

В соответствии с протоколом заседания Экспертного совета по подведению итогов конкурса грантов Губернатора Тюменской области в 2024 году принято решение о поддержке 113 проектов 113 социально ориентированных некоммерческих организаций на общую сумму более 88,5 миллионов рублей, в том числе более 39,0 млн рублей за счет софинансирования конкурса Фондом-оператором президентских грантов. Это 53,3% из всех заявок, допущенных до экспертизы.

Среди победителей конкурса — проекты некоммерческих организаций из г. г. Тюмени, Ишима, Ялуторовска, Тобольска, Заводоуковска, Аромашевского, Исетского, Тюменского, Нижнетавдинского, Тобольского и др. муниципальных районов.

Конкурс проводился по 11 направлениям. Наибольшее количество заявок поступило по следующим направлениям:

— «Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства». Поступило 46 заявок, признаны победителями — 26 проектов, которые получат поддержку на сумму более 19 млн рублей.

— «Сохранение исторической памяти». Поступило 35 заявок, будет поддержано 20 проектов на сумму более 17 млн рублей.

— «Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни». Поступило 30 заявок, будет поддержано 9 проектов на сумму более 8 млн рублей.

«Стоит отметить широкое многообразие форм работы с семьей, которые представили некоммерческие организации в проектах на конкурс по направлению „Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства“, в том числе с вовлечением в активность не только мам, но и пап. Проекты победителей конкурса по данному направлению включают в себя как мероприятия досугово-развивающего характера (фестивали, походы, фиджитал-турниры, семейные настольные игры и др.), так и узкопрофильные проекты, направленные на оздоровление, социальную интеграцию в общество, профориентацию, улучшение психологического климата в семье. Это очень здорово, что некоммерческие организации в Год семьи будут реализовывать столь разноплановые проекты, которые охватят разные категории семей», — отметил один из организаторов конкурса, Юлия Мясникова, начальник отдела поддержки и развития негосударственных организаций и общественных связей Департамента социального развития Тюменской области.

В течение июня-июля со всеми победителями организатором конкурса будут заключены соглашения. Реализация поддержанных социальных проектов начнется уже с 15 июля 2024 года.

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