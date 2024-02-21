В Тюмени прошел практикум по социальному проектированию для сотрудников НКО

«Социальное проектирование — это достаточно сложная тема. Потому что мы, представители некоммерческого сектора, чаще мыслим идеями и мероприятиями, а при подготовке проекта на грант наше мышление должно буквально перевернуться. Ведь идея и мероприятия — это еще не проект, это то, с помощью чего мы можем решить какие-то задачи в проекте, достичь запланированного нами результата, — делится впечатлениями Наталия Ситова, спикер семинара, тренер онлайн-марафона Фонда президентских грантов, учредитель АНО „Центр коррекции аутизма „Новые горизонты“, — И мало просто решить „хочу провести фестиваль“, надо четко представлять, что изменится у участников фестиваля, для чего этот фестиваль и какие задачи он может „закрыть“, какие проблемы может решить. Как правильно сформулировать и спланировать этот самый результат, откуда в проекте появляются задачи, как поставить идеальную цель — именно с этим сегодня мы разбирались с участниками семинара».