В Тюмени прошел практикум по социальному проектированию для сотрудников НКО

Posted 21 февраля, 11:23
Published 21 февраля, 11:23
Modified Сегодня, 21:09
Updated Сегодня, 21:09
Цель семинара — подготовка и повышение квалификации сотрудников НКО по формированию компетенций в разработке и реализации социальных проектов для улучшения качества социальных услуг.
Участниками семинара стали 40 человек: представители 28 общественных и некоммерческих организаций из Тюмени, Тюменского района, Тобольска, Ишима, Ялуторовска. Все они — заинтересованные, активные представители некоммерческого сектора, готовые менять мир и создавать действительно нужные проекты для жителей региона. На занятии они познакомились с теорией и смогли попрактиковаться в формировании идеи проекта, работе с целевой группой, формулировке проблематики, целей, задач проекта, разобрались с понятием результата, логики проекта и мероприятия.
«Социальное проектирование — это достаточно сложная тема. Потому что мы, представители некоммерческого сектора, чаще мыслим идеями и мероприятиями, а при подготовке проекта на грант наше мышление должно буквально перевернуться. Ведь идея и мероприятия — это еще не проект, это то, с помощью чего мы можем решить какие-то задачи в проекте, достичь запланированного нами результата, — делится впечатлениями Наталия Ситова, спикер семинара, тренер онлайн-марафона Фонда президентских грантов, учредитель АНО „Центр коррекции аутизма „Новые горизонты“, — И мало просто решить „хочу провести фестиваль“, надо четко представлять, что изменится у участников фестиваля, для чего этот фестиваль и какие задачи он может „закрыть“, какие проблемы может решить. Как правильно сформулировать и спланировать этот самый результат, откуда в проекте появляются задачи, как поставить идеальную цель — именно с этим сегодня мы разбирались с участниками семинара».
Работа организована с применением чек-листа проверки по каждому блоку заявки, что поможет участникам самостоятельно проверить все разделы своего проекта на соответствие требований, оформления, наличия различных элементов и подтверждающих документов.
О том, как усилить логичность бюджета и увеличить софинансирование проекта на реальных примерах, какие подводные камни ожидают НКО при реализации проекта и формировании отчетности уже после победы в конкурсе, участники узнают во втором модуле занятий, который состоится 12 марта.
Мероприятие организуют специалисты Ресурсного центра подготовки и повышения квалификации и подготовки кадров сотрудников СО НКО регионального центра «Семья».