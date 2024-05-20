Тюменские творческие коллективы могут выиграть гранты до 300 тысяч рублей

Posted 20 мая, 10:06
Published 20 мая, 10:06
Modified Сегодня, 21:02
Updated Сегодня, 21:02
Общий грантовый фонд конкурса 2024 года — 1,8 млн рублей.
Заявки принимаются через личный кабинет на портале тюменьгранты.72to.ru.
Порядок проведения конкурса, требования, перечень документов — в разделе «Конкурсы» — «Документы»
Консультации по подготовке заявок проводит главный специалист Департамента культуры Тюменской области Ольга Александровна Носырева по телефону: 8(345)242-74-29.
В 2023 году грантовую поддержку в рамках конкурса получили 6 творческих коллективов. Театральная студия «Антураж» из Нижнетавдинского района поставила новый спектакль. Духовой оркестр Ялуторовска «Арт-Вояж» приобрел цифровой микшерный пульт и инструментальные микрофоны, а ансамбль народных инструментов «Былина» из села Казанское — баян и звуковое оборудование. Еще 3 коллектива обновили сценические костюмы.
Всего с 2020 по 2023 годы грант получили 24 коллектива из 15 муниципалитетов Тюменской области на общую сумму 7,2 млн руб. Самый активный участник и победитель — Казанский район. За 4 года учреждения привлекли на развитие культурной жизни района 900 000 руб.