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Posted 20 мая, 10:06

Published 20 мая, 10:06

Modified Сегодня, 21:02

Updated Сегодня, 21:02

Тюменские творческие коллективы могут выиграть гранты до 300 тысяч рублей

Тюменские творческие коллективы могут выиграть гранты до 300 тысяч рублей

20 мая 2024, 10:06
Фото: nashgorod.ru
Любительские творческие коллективы Тюменской области могут получить гранты до 300 тысяч рублей. Заявки на участие в конкурсе будут приниматься с 21 мая по 14 июня, сообщает Информцентр правительства региона.

Общий грантовый фонд конкурса 2024 года — 1,8 млн рублей.

Заявки принимаются через личный кабинет на портале тюменьгранты.72to.ru.

Порядок проведения конкурса, требования, перечень документов — в разделе «Конкурсы» — «Документы»

Консультации по подготовке заявок проводит главный специалист Департамента культуры Тюменской области Ольга Александровна Носырева по телефону: 8(345)242-74-29.

Фото: Информцентр правительства ТО/телеграм

В 2023 году грантовую поддержку в рамках конкурса получили 6 творческих коллективов. Театральная студия «Антураж» из Нижнетавдинского района поставила новый спектакль. Духовой оркестр Ялуторовска «Арт-Вояж» приобрел цифровой микшерный пульт и инструментальные микрофоны, а ансамбль народных инструментов «Былина» из села Казанское — баян и звуковое оборудование. Еще 3 коллектива обновили сценические костюмы.

Всего с 2020 по 2023 годы грант получили 24 коллектива из 15 муниципалитетов Тюменской области на общую сумму 7,2 млн руб. Самый активный участник и победитель — Казанский район. За 4 года учреждения привлекли на развитие культурной жизни района 900 000 руб.

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