Тюменские творческие коллективы могут выиграть гранты до 300 тысяч рублей

В 2023 году грантовую поддержку в рамках конкурса получили 6 творческих коллективов. Театральная студия «Антураж» из Нижнетавдинского района поставила новый спектакль. Духовой оркестр Ялуторовска «Арт-Вояж» приобрел цифровой микшерный пульт и инструментальные микрофоны, а ансамбль народных инструментов «Былина» из села Казанское — баян и звуковое оборудование. Еще 3 коллектива обновили сценические костюмы.