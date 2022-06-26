В тюменском центре «Родник» реабилитации помогает необычный конструктор

«Магматик» — это большие маты с вшитыми внутрь мощными магнитами, за счет которых обеспечивается крепкое и безопасное сцепление между элементами. Работа с магнитными деталями помогает детям развивать крупную моторику, воображение, логику, пространственное мышление.
Кроме того, процесс «строительства» помогает снять напряжение, тренирует концентрацию ребенка на одном деле достаточно длительное время.
«Игра в такой большой конструктор — это очень активный и трудоемкий процесс, сравнимый с игрой на детской площадке, а это значит, что ребенку удается снять напряжение и выплеснуть излишки накопившейся энергии»,пояснили специалисты.
Мягкий игровой конструктор используется на занятиях по социально-средовой реабилитации в рамках реализации пилотного проекта по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов.
Напомним, в начале июня в Тюменской области стартовал пилотный проект по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов. Ребятам, имеющим ОВЗ и инвалидность, будут подбирать специальные развивающие занятия с учетом их диагнозов. Цель эксперимента — задействовать все ресурсы, имеющиеся у ребенка и подготовить его к взрослой, социальной, общественной и по возможности профессиональной жизни.