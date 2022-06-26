nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В тюменском центре «Родник» реабилитации помогает необычный конструктор

26 июня 13:04
Фото: Департамент социального развития Тюменской области
В Тюменском областном реабилитационном центре «Родник» в этом году появилось новое оборудование для работы специалистов по социальной реабилитации. Необычный мягкий конструктор «Магматик» помогает в реабилитации детей, сообщает пресс-служба правительства Тюменской области.

«Магматик» — это большие маты с вшитыми внутрь мощными магнитами, за счет которых обеспечивается крепкое и безопасное сцепление между элементами. Работа с магнитными деталями помогает детям развивать крупную моторику, воображение, логику, пространственное мышление.

Кроме того, процесс «строительства» помогает снять напряжение, тренирует концентрацию ребенка на одном деле достаточно длительное время.

«Игра в такой большой конструктор — это очень активный и трудоемкий процесс, сравнимый с игрой на детской площадке, а это значит, что ребенку удается снять напряжение и выплеснуть излишки накопившейся энергии»,пояснили специалисты.

Мягкий игровой конструктор используется на занятиях по социально-средовой реабилитации в рамках реализации пилотного проекта по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов.

Напомним, в начале июня в Тюменской области стартовал пилотный проект по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов. Ребятам, имеющим ОВЗ и инвалидность, будут подбирать специальные развивающие занятия с учетом их диагнозов. Цель эксперимента — задействовать все ресурсы, имеющиеся у ребенка и подготовить его к взрослой, социальной, общественной и по возможности профессиональной жизни.

#Новости#Ирина Швецова#Политика
Подпишитесь
В Тюменской области не будут объявлять трудовую мобилизацию студентов
Сегодня, 11:23
В тюменских школах семьям выдали продуктовые наборы
Сегодня, 19:08
Сдержанный спрос снизил рост цен на товары в Тюменской области
Сегодня, 18:04
К концу недели в Тюмени ожидается потепление до - 8 градусов
Сегодня, 17:04
«Умные» светофоры появятся в Тюмени на улицах Широтной и Республики
Сегодня, 16:27
В Тюмени на озере Чемпионов появится резиденция Деда Мороза
Сегодня, 16:20