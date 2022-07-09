Воспитанники тюменского «Родника» приняли участие во всероссийском конкурсе

По условиям творческого состязания, на конкурс принимались рисунки, детские поделки, изделия декоративного и прикладного творчества. В своих работах авторам от 3 до 19 лет предлагалось изобразить насекомых, полезных и опасных, больших и маленьких. Это могли быть реальные бабочки, жуки, пчёлы, муравьи, комары, кузнечики или фантастические тараканы с других планет, герои любимых книг или мультиков.