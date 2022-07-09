Воспитанники тюменского «Родника» приняли участие во всероссийском конкурсе

По условиям творческого состязания, на конкурс принимались рисунки, детские поделки, изделия декоративного и прикладного творчества. В своих работах авторам от 3 до 19 лет предлагалось изобразить насекомых, полезных и опасных, больших и маленьких. Это могли быть реальные бабочки, жуки, пчёлы, муравьи, комары, кузнечики или фантастические тараканы с других планет, герои любимых книг или мультиков.
Педагоги «Родника» отправили на конкурс работы, сделанные детьми-инвалидами. По результатам конкурса были награждены девять участников и их наставники, руководители кружков.
В том числе диплом за 1 место по РФ среди ребят 12–17 лет получила коллективная работа «Радужное настроение», педагог Надежда Павлова. Диплом за 3 место по РФ в группе 7–11 лет — поделка «На листике», автор Татьяна В., педагог Лариса Бытова.
По УФО диплом за 1 место в возрастной группе 7–11 лет получила поделка «Божья коровка и колорадский жук», авторы Татьяна В., Амина Х., педагог Ирина Мерзлякова; диплом за 1 место в возрастной группе 12–17 лет — поделка «На цветке», автор Иван С., педагог Татьяна Новикова.
По Тюменской области: диплом за 1 место среди ребят 7–11 лет — поделка «Пчелка», автор Ислам А., педагог Жанна Клинг. Диплом за 1 место в группе 12–17 лет — поделка «Благоухающий аромат», автор Дмитрий Ш., педагог Т. Новикова.
Напомним, в начале июня на базе центра «Родник» стартовал пилотный проект по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов. Ребятам, имеющим ОВЗ и инвалидность, будут подбирать специальные развивающие занятия с учетом их диагнозов. Цель эксперимента — задействовать все ресурсы, имеющиеся у ребенка и подготовить его к взрослой, социальной, общественной и по возможности профессиональной жизни.