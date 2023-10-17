nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 октября, 07:17

Published 17 октября, 07:17

Modified Сегодня, 19:30

Updated Сегодня, 19:30

На спецконкурс грантов губернатора заявились 50 тюменских НКО, помогающим СВО

На спецконкурс грантов губернатора заявились 50 тюменских НКО, помогающим СВО

17 октября 2023, 07:17
Фото: 1MI
На спецконкурс грантов губернатора подали заявки 50 тюменских НКО, которые помогают участникам СВО и их семьям.

В Информцентре правительства региона напомнили, что некоммерческие организации по итогам специального конкурса смогут получить субсидии на реализацию своих проектов по двум направлениям:

  • «Социальное обслуживание, социальная поддержка участников СВО и членов их семей»;
  • «Социальная адаптация и психологическая поддержка участников СВО и членов их семей.

Экспертиза инициатив организаций, не имеющих задолженности по налогам, пройдет в онлайн-формате на сайте конкурса в период с 19 по 25 октября 2023 года.

Итоги объявят в первой декаде ноября текущего года. Грантовый фонд составляет 25 млн рублей.

Подпишитесь
В Тюменской области торжественно откроют термальный сезон
Сегодня, 11:23
«Четвертая волна»: тюменцы снова бросились скупать квартиры
Сегодня, 03:59
«Выжить на тюменскую зарплату»: что делать, если дожить до конца месяца — проблема?
Сегодня, 01:00
Владелец «Сибура» вошел в список богатейших людей планеты
Сегодня, 13:58
В Тюмени вдвое увеличат единовременную выплату военнослужащим
Сегодня, 07:20
«Хотел жить счастливо и чтобы близкие были живы»: в ходе СВО погиб 40-летний тоболяк
Сегодня, 10:53