На спецконкурс грантов губернатора заявились 50 тюменских НКО, помогающим СВО

Posted 17 октября, 07:17
Published 17 октября, 07:17
Modified Сегодня, 19:30
Updated Сегодня, 19:30
В Информцентре правительства региона напомнили, что некоммерческие организации по итогам специального конкурса смогут получить субсидии на реализацию своих проектов по двум направлениям:
Экспертиза инициатив организаций, не имеющих задолженности по налогам, пройдет в онлайн-формате на сайте конкурса в период с 19 по 25 октября 2023 года.
Итоги объявят в первой декаде ноября текущего года. Грантовый фонд составляет 25 млн рублей.