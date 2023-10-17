На спецконкурс грантов губернатора заявились 50 тюменских НКО, помогающим СВО

Экспертиза инициатив организаций, не имеющих задолженности по налогам, пройдет в онлайн-формате на сайте конкурса в период с 19 по 25 октября 2023 года.



Итоги объявят в первой декаде ноября текущего года. Грантовый фонд составляет 25 млн рублей.



