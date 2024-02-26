На гранты для тюменских социально ориентированных НКО выделено 88 млн рублей

В Год семьи особое внимание конкурсной комиссии будет направлено на проекты, связанные с поддержкой семьи, материнства, отцовства и детства. Всего предусмотрено 11 направлений, по которым местные НКО могут получить поддержку, в том числе социальная помощь, пропаганда здорового образа жизни, развитие институтов гражданского общества, молодежные проекты, сохранение исторической памяти.