На гранты для тюменских социально ориентированных НКО выделено 88 млн рублей

Posted 26 февраля, 15:12
Published 26 февраля, 15:12
Modified Сегодня, 18:21
Updated Сегодня, 18:21
В Год семьи особое внимание конкурсной комиссии будет направлено на проекты, связанные с поддержкой семьи, материнства, отцовства и детства. Всего предусмотрено 11 направлений, по которым местные НКО могут получить поддержку, в том числе социальная помощь, пропаганда здорового образа жизни, развитие институтов гражданского общества, молодежные проекты, сохранение исторической памяти.
«Конкурс грантов сегодня — это не статья расходов, это инвестиции в благополучие региона. Общественные организации дополняют нашу работу в рамках нацпроекта „Демография“, который стартовал по инициативе президента России. НКО работают точечно и оперативно откликаются на актуальные проблемы», — отметил губернатор.
Заявки на грантовый конкурс можно заполнить на официальном сайте.
Отметим, правительство Тюменской области придает большое значение развитию в регионе негосударственного сектора, различных некоммерческих организаций. НКО частр выступают партнерами государственных органов в решении социальных проблем, оказании образовательных, спортивно-оздоровительных услуг, профилактике алкоголизма и наркомании, организации досуга детей и молодежи.