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Posted 26 февраля, 15:12

Published 26 февраля, 15:12

Modified Сегодня, 18:21

Updated Сегодня, 18:21

На гранты для тюменских социально ориентированных НКО выделено 88 млн рублей

На гранты для тюменских социально ориентированных НКО выделено 88 млн рублей

26 февраля 2024, 15:12
Фото: nashgorod.ru
Прием заявок на конкурс грантов для социально ориентированных некоммерческих организаций начнется с 1 марта. Общая сумма поддержки — 88 млн рублей. Об этом сегодня в своем телеграм-канале сообщил глава региона Александр Моор.
Фото: телеграм-канал Александра Моора

В Год семьи особое внимание конкурсной комиссии будет направлено на проекты, связанные с поддержкой семьи, материнства, отцовства и детства. Всего предусмотрено 11 направлений, по которым местные НКО могут получить поддержку, в том числе социальная помощь, пропаганда здорового образа жизни, развитие институтов гражданского общества, молодежные проекты, сохранение исторической памяти.

«Конкурс грантов сегодня — это не статья расходов, это инвестиции в благополучие региона. Общественные организации дополняют нашу работу в рамках нацпроекта „Демография“, который стартовал по инициативе президента России. НКО работают точечно и оперативно откликаются на актуальные проблемы», — отметил губернатор.

Заявки на грантовый конкурс можно заполнить на официальном сайте.

Отметим, правительство Тюменской области придает большое значение развитию в регионе негосударственного сектора, различных некоммерческих организаций. НКО частр выступают партнерами государственных органов в решении социальных проблем, оказании образовательных, спортивно-оздоровительных услуг, профилактике алкоголизма и наркомании, организации досуга детей и молодежи.

Тюменская область вошла в топ регионов-лидеров по работе с НКО
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