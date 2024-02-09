Тюменский бизнес может получить грант до 500 тысяч рублей на облачные технологии

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
Участникам программы станут доступны такие услуги провайдера как: виртуальная инфраструктура, объектное хранилище, виртуальные рабочие места и ряд других сервисов. Помимо облачных услуг компании смогут получить консультации ведущих архитекторов по вопросам переноса бизнес-процессов в виртуальную инфраструктуру, снижения затрат на вычислительные мощности и ускорения запуска и масштабирования проектов.
Для миграции в виртуальную инфраструктуру компании необходимо предоставить CloudMTS техническое описание задачи, которую она планирует решить. После этого ей будут выделены облачные ресурсы, необходимые для реализации проекта на протяжении двух месяцев. Максимальный размер гранта — 500 тысяч рублей. Заявку на участие в программе можно оформить через сайт провайдера, после чего обсудить детали проекта с менеджером.
Отметим, ежегодно тюменские предприниматели все чаще проявляют интерес к экономически целесообразным цифровым решениям, которые помогают избежать капитальных вложений в бизнес. Например, исключить расходы на приобретение серверов, расширение штата сотрудников и специально оборудованных помещений.
Грантовая программа позволяет при старте новых и масштабировании действующих проектов использовать безопасную виртуальную инфраструктуру МТС, когда за работоспособность IT-решений будет отвечать облачный провайдер. При этом все данные надежно защищены от несанкционированного доступа. Программа дает возможность компаниям оценить удобство облачных сервисов и дальнейшую возможность их использования в бизнесе, — отметила директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.