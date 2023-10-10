Тюменская область вошла в топ регионов-лидеров по работе с НКО

Posted 10 октября, 11:36
Published 10 октября, 11:36
Modified Сегодня, 04:33
Updated Сегодня, 04:33
Из 85 субъектов Российской Федерации в группу лидеров рейтинга за 2022 г. вошли Республика Башкортостан (1 место; 58,98 балла), ХМАО (2 место; 53,91 балла), Ямало-Ненецкий автономный округ (3 место; 49,82 балла), Ярославская область (4 место; 47,62 баллов), Тюменская область (5 место; 46,62 баллов), Приморский край (6 место; 42,98).
«В Тюменской области сложилась крепкая региональная команда, которая включает органы власти и ресурсные центры поддержки социально ориентированных НКО и социальных предприятий. Это позволяет нам стабильно удерживать лидирующие позиции в этой работе, а самим НКО дает больше возможностей самореализоваться и принести пользу обществу», — отметил директор департамента соцразвития ТО Дмитрий Грамотин.
В целом стоит отметить, что регионы, занимающие высокие позиции в рейтинге за 2022 г., обладают рядом следующих признаков:
1) Реализация мероприятий в рамках муниципальных программ по поддержке СОНКО осуществляется в большинстве муниципальных районов и городских округов.
2) Реализация мероприятий по поддержке социального предпринимательства в рамках муниципальных программ по поддержке малого и среднего предпринимательства.
3) На региональном уровне в рамках инфраструктуры центров «Мой бизнес» оказывается поддержка практически всем зарегистрированным на территории региона социальным предприятиям за счет региональных средств (в том числе за счет софинансирования мероприятий со стороны региона).
4) Субъект Российской Федерации включен в перечень субъектов Российской Федерации, в которых применяется социальный заказ.
5) Негосударственные организации вовлекаются в оказание услуг через механизм персонифицированного финансирования.
6) Функционирует региональный информационный ресурс органа власти, уполномоченного на выработку государственной политики в сфере поддержки СОНКО, содержащего информацию о действующих мерах государственной региональной поддержки, финансовое обеспечение которого осуществляется за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации.