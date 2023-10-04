В Тюменской области гранты на развитие проектов получат более 80 предпринимателей

Posted 4 октября, 14:32
Published 4 октября, 14:32
Modified Сегодня, 02:30
Updated Сегодня, 02:30
В этом году по поручению главы региона Александра Моора сумма для предоставления грантов на развитие бизнеса увеличена до 40 миллионов рублей.
Три социальных предпринимателя с ограниченными возможностями здоровья планируют открыть:
🔘 студию слуха для слабослышащих в Ишиме;
🔘 клуб единоборств для детей и подростков в Тюмени;
🔘 производство индикаторов для жидкости.
Генеральный директор общества «Гранд» Андрей Карманов на полученные средства будет развивать футбольный клуб для детей дошкольного возраста.
Поддержка предпринимателей осуществляется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».