В Тюменской области гранты на развитие проектов получат более 80 предпринимателей

В этом году по поручению главы региона Александра Моора сумма для предоставления грантов на развитие бизнеса увеличена до 40 миллионов рублей.



Три социальных предпринимателя с ограниченными возможностями здоровья планируют открыть:

🔘 студию слуха для слабослышащих в Ишиме;

🔘 клуб единоборств для детей и подростков в Тюмени;

🔘 производство индикаторов для жидкости.



Генеральный директор общества «Гранд» Андрей Карманов на полученные средства будет развивать футбольный клуб для детей дошкольного возраста.