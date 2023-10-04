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Posted 4 октября, 14:32

Published 4 октября, 14:32

Modified Сегодня, 02:30

Updated Сегодня, 02:30

В Тюменской области гранты на развитие проектов получат более 80 предпринимателей

В Тюменской области гранты на развитие проектов получат более 80 предпринимателей

4 октября 2023, 14:32
Фото: 1MI
В Тюменской области 83 тюменских предпринимателя получат материальную поддержку на реализацию бизнес-проектов. По итогам конкурса 42 молодых и 41 социальный предприниматель из 11 муниципалитетов региона станут обладателями грантов, сообщает Информцентр правительства области.

В этом году по поручению главы региона Александра Моора сумма для предоставления грантов на развитие бизнеса увеличена до 40 миллионов рублей.

Три социальных предпринимателя с ограниченными возможностями здоровья планируют открыть:
🔘 студию слуха для слабослышащих в Ишиме;
🔘 клуб единоборств для детей и подростков в Тюмени;
🔘 производство индикаторов для жидкости.

Генеральный директор общества «Гранд» Андрей Карманов на полученные средства будет развивать футбольный клуб для детей дошкольного возраста.

Поддержка предпринимателей осуществляется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

#Ирина Швецова
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