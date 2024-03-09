Тюменским НКО предлагают бесплатные помещения для мероприятий

Штаб общественной поддержки Тюменской области, расположенный в Тюмени по адресу ул. Водопроводная, д. 36 — новое современное пространство с удобной логистикой и оборудованием: 2 зала на 95 посадочных мест с доступом в Интернет и видеоконференцсвязью, возможностью показа презентаций. Обеспечен доступ для маломобильных граждан.