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Posted 9 марта, 09:39

Published 9 марта, 09:39

Modified Вчера, 23:42

Updated Вчера, 23:42

Тюменским НКО предлагают бесплатные помещения для мероприятий

Тюменским НКО предлагают бесплатные помещения для мероприятий

9 марта 2024, 09:39
Фото: Изображение Midjourney
Площадь на безвозмездной основе готов предоставить социально ориентированным некоммерческим организациям Штаб общественной поддержки Тюменской области в рамках проекта «Приходи и работай».

Штаб общественной поддержки Тюменской области, расположенный в Тюмени по адресу ул. Водопроводная, д. 36 — новое современное пространство с удобной логистикой и оборудованием: 2 зала на 95 посадочных мест с доступом в Интернет и видеоконференцсвязью, возможностью показа презентаций. Обеспечен доступ для маломобильных граждан.

В помещении есть коворкинг-зона, детская зона с игровой приставкой, а также кофейня с возможностью работы уличной веранды в теплое время года.

Кроме того, доступны 39 помещений в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме, Заводоуковске и в Вагайском районе. В приоритетном порядке помещения предоставляются исполнителям общественно полезных услуг.

Проект «Приходи и работай» создан в 2019 году по решению регионального координационного совета по вопросам развития и поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.

Получить более подробную информацию и оставить заявку на любое помещение можно на сайте (https://xn---72-qddb6beykh5b6eub.xn--p1ai/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8-%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B9/) куратора проекта.

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