nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted 17 июня, 13:23

Published 17 июня, 13:23

Modified Сегодня, 15:03

Updated Сегодня, 15:03

В Тюменской области капитально обновится еще одна райбольница

В Тюменской области капитально обновится еще одна райбольница

17 июня 2024, 13:23
Фото: 1MI
В Тюменской области по региональной программе «Модернизация объектов здравоохранения» обновляются районные и сельские медучреждения. В настоящее время идут ремонтные работы в областной больнице №11 в поселке Голышманово, сообщает пресс-служба регионального депздрава.
Фото: депздрав ТО/телеграм

Строители приведут в порядок первый этаж поликлиники и инфекционное отделение. Производится демонтаж внутренних помещений, выполнено 60% от общего объема. Параллельно рабочие заливают пол в стоматологическом отделении, занимаются отделкой стен, прокладывают новые электрические сети, вентиляцию, водоснабжение.

«Обновится инфраструктура, медицинскую помощь можно будет оказывать в комфортных и современных условиях», — отметили в ведомстве.

Завершение ремонта запланировано на ноябрь 2025 года.

Напомним, в Тюменской области развитию здравоохранения уделяется большое внимание. В регионе действует собственная программа, разработанная по нацпроекту «Здравоохранение», нацеленная на уменьшение показателей смертности сибиряков и укрепление их здоровья. По программе в области обновляются стационары, строятся новые поликлиники, ФАПы, в медучреждения закупается современное высокотехнологичное оборудование, которое позволяет более точно проводить диагностику, лечение и операции.

Земский фельдшер: молодая тюменка устроилась в пустующий ФАП в Ярковском районе
Узнать подробнее
Читайте также:
Внимательность врача помогла выявить онкологию у тюменского пенсионера«Условия комфортные»: молодой врач о работе в сельской больнице Тюменской областиТюменские врачи провели уникальную операцию на открытом сердцеПо селам Тюменской области курсирует автопоезд здоровьяВ Голышманово более 9 тысяч пациенток прошли важное медицинское обследование
Пациента с тромбом в артерии мозга спасли тюменские медики
Узнать подробнее
Подпишитесь
Строим замок из палок! Почему качество новостроек в Тюменской области ухудшается?
Сегодня, 08:02
Вслед за коммуналкой в Тюмени подорожают продукты и услуги
Сегодня, 07:55
В огонь, на север, в Африку. История тюменского вертолетчика, облетевшего полмира
Сегодня, 13:31
Безумная красота! Почему тюменки стали чаще обращаться к пластическим хирургам?
Сегодня, 09:36
Авто вслед за квартирой. Кому с 1 июля откажут в автокредитах?
Сегодня, 10:08
Участнику спецоперации из Тюмени чиновники отказали в выплате за ранение
Сегодня, 05:34