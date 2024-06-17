В Тюменской области капитально обновится еще одна райбольница

Posted 17 июня, 13:23
Published 17 июня, 13:23
Modified Сегодня, 15:03
Updated Сегодня, 15:03
Строители приведут в порядок первый этаж поликлиники и инфекционное отделение. Производится демонтаж внутренних помещений, выполнено 60% от общего объема. Параллельно рабочие заливают пол в стоматологическом отделении, занимаются отделкой стен, прокладывают новые электрические сети, вентиляцию, водоснабжение.
«Обновится инфраструктура, медицинскую помощь можно будет оказывать в комфортных и современных условиях», — отметили в ведомстве.
Завершение ремонта запланировано на ноябрь 2025 года.
Напомним, в Тюменской области развитию здравоохранения уделяется большое внимание. В регионе действует собственная программа, разработанная по нацпроекту «Здравоохранение», нацеленная на уменьшение показателей смертности сибиряков и укрепление их здоровья. По программе в области обновляются стационары, строятся новые поликлиники, ФАПы, в медучреждения закупается современное высокотехнологичное оборудование, которое позволяет более точно проводить диагностику, лечение и операции.