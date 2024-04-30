По селам Тюменской области курсирует автопоезд здоровья

Posted 30 апреля, 12:23
Published 30 апреля, 12:23
Modified Сегодня, 07:53
Updated Сегодня, 07:53
Отработав в Сорокинском районе, автопоезд с медиками направляется в Армизонский.
Викуловский и Абатский районы временно исключены из графика.
В составе медицинского автопоезда мобильные комплексы: флюорограф, маммограф, стоматологический кабинет, передвижной фельдшерско-акушерский пункт и Центр здоровья.
Благодаря работе выездной бригады и полному комплексу медицинских обследований жители могут проверить свое здоровье, не выезжая из родного села. Не упустите такую уникальную возможность и позаботьтесь о своем здоровье!
График работы автопоезда:
2 мая — с. Прохорово
3 мая — д. Жирякова
6 мая — с. Яровое
7 мая — с. Иваново
8 мая — с. Южно-Дубровное
13 мая — с. Раздолье
13 мая — с. Капралиха
14 мая — д. Бурлаки
15 мая — с. Красноорловское
16 мая — с. Орлово
17 мая — с. Калмакское
Жители населенных пунктов, которые не попали в этот список, будут обследованы в следующий визит.