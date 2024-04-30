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Posted 30 апреля, 12:23

Published 30 апреля, 12:23

Modified Сегодня, 07:53

Updated Сегодня, 07:53

По селам Тюменской области курсирует автопоезд здоровья

По селам Тюменской области курсирует автопоезд здоровья

30 апреля 2024, 12:23
Фото: Изображение Midjourney
Автопоезд здоровья, отправленный Ишимским филиалом областной больницы сменил маршрут. Причиной тому стал паводок, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения региона.
Фото: депздрав Тюменской области/телеграм

Отработав в Сорокинском районе, автопоезд с медиками направляется в Армизонский.

Викуловский и Абатский районы временно исключены из графика.

В составе медицинского автопоезда мобильные комплексы: флюорограф, маммограф, стоматологический кабинет, передвижной фельдшерско-акушерский пункт и Центр здоровья.

Благодаря работе выездной бригады и полному комплексу медицинских обследований жители могут проверить свое здоровье, не выезжая из родного села. Не упустите такую уникальную возможность и позаботьтесь о своем здоровье!

График работы автопоезда:

2 мая — с. Прохорово

3 мая — д. Жирякова

6 мая — с. Яровое

7 мая — с. Иваново

8 мая — с. Южно-Дубровное

13 мая — с. Раздолье

13 мая — с. Капралиха

14 мая — д. Бурлаки

15 мая — с. Красноорловское

16 мая — с. Орлово

17 мая — с. Калмакское

Жители населенных пунктов, которые не попали в этот список, будут обследованы в следующий визит.

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