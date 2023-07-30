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Posted 30 июля, 17:58

Published 30 июля, 17:58

Modified Сегодня, 18:15

Updated Сегодня, 18:15

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В Голышманово более 9 тысяч пациенток прошли важное мединское обследование

30 июля 2023, 17:58
Фото: 1MI
Сельские жительницы Тюменской области имеют уникальную возможность пройти маммографию — важный скрининг, который позволяет обнаружить рака молочной железы на ранних сроках. Только в Голышмановском городском округе такое исследование сделали уже 9 тысяч пациенткам, сообщает депздрав региона.

С начала этого года кабинет маммографии областной больницы № 11 в поселке Голышманово посетили около 7000 женщин. Еще свыше двух тысяч сельчанок смогли пройти обследование в передвижном маммографическом комплексе.

«Маммография остается эффективным методом диагностики и играет ключевую роль в выявлении злокачественных опухолей груди на ранних стадиях. Проведение, в том числе и выездных мероприятий такого рода позволяет донести до населения важность заботы о здоровье груди и повысить осведомленность о возможностях раннего обнаружения и успешного лечения рака молочной железы», — отметил главный врач областной больницы Алексей Белов.

Маммографическое исследование проводят профессиональные врачи и медицинский персонал с использованием современных цифровых технологий. Благодаря этому обеспечена высокая точность, надежность и безопасность процедуры.

Результаты исследований позволили выявить несколько случаев подозрительных изменений и сохранить время для дальнейшего обследования и, если нужно, лечения этих пациенток.

Раннее обнаружение злокачественных опухолей важно для успешного лечения и повышения шансов на выживание. Тысячи жительниц округа имеют возможность пройти проверку своего здоровья и скорректировать свои последующие действия для его сохранения.

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