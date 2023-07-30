В Голышманово более 9 тысяч пациенток прошли важное мединское обследование

«Маммография остается эффективным методом диагностики и играет ключевую роль в выявлении злокачественных опухолей груди на ранних стадиях. Проведение, в том числе и выездных мероприятий такого рода позволяет донести до населения важность заботы о здоровье груди и повысить осведомленность о возможностях раннего обнаружения и успешного лечения рака молочной железы», — отметил главный врач областной больницы Алексей Белов.