В Голышманово более 9 тысяч пациенток прошли важное мединское обследование

Posted 30 июля, 17:58
Published 30 июля, 17:58
Modified Сегодня, 18:15
Updated Сегодня, 18:15
С начала этого года кабинет маммографии областной больницы № 11 в поселке Голышманово посетили около 7000 женщин. Еще свыше двух тысяч сельчанок смогли пройти обследование в передвижном маммографическом комплексе.
«Маммография остается эффективным методом диагностики и играет ключевую роль в выявлении злокачественных опухолей груди на ранних стадиях. Проведение, в том числе и выездных мероприятий такого рода позволяет донести до населения важность заботы о здоровье груди и повысить осведомленность о возможностях раннего обнаружения и успешного лечения рака молочной железы», — отметил главный врач областной больницы Алексей Белов.
Маммографическое исследование проводят профессиональные врачи и медицинский персонал с использованием современных цифровых технологий. Благодаря этому обеспечена высокая точность, надежность и безопасность процедуры.
Результаты исследований позволили выявить несколько случаев подозрительных изменений и сохранить время для дальнейшего обследования и, если нужно, лечения этих пациенток.
Раннее обнаружение злокачественных опухолей важно для успешного лечения и повышения шансов на выживание. Тысячи жительниц округа имеют возможность пройти проверку своего здоровья и скорректировать свои последующие действия для его сохранения.