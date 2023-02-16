На новом маммографе в Абатской райбольнице обследовались уже более 400 пациенток

Posted 16 февраля 10:40
Published 16 февраля 10:40
Modified Сегодня, 15:49
Updated Сегодня, 15:49
Еще недавно о биопсийном маммографе сельские врачи не могли только мечтать. Это первое такое оборудование в областной больнице №4, которое появилось в медучреждении в рамках реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения».
«С момента начала работы нового оборудования была обследована 431 женщина. У четырех выявлена мастопатия, у одной фиброаденома. Все пациенты получают лечение. Им рекомендовано своевременно проходить маммографию, регулярно посещать врача-гинеколога», — пояснил заведующий райбольницей Юрий Лагунов.
Аббатские врачи уверены, что благодаря новому современному маммографу удастся поднять показатели раннего выявления онкологических заболеваний у женщин и эффективно лечить их уже в начальной стадии.