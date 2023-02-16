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Posted 16 февраля 10:40

Published 16 февраля 10:40

Modified Сегодня, 15:49

Updated Сегодня, 15:49

На новом маммографе в Абатской райбольнице обследовались уже более 400 пациенток

16 февраля 2023, 10:40
Фото: департамент здравоохранения Тюменской области
Около 2 тысяч снимков сделали на новом цифровом биопсийном маммографе, который установлен в Абатской районной больнице всего несколько месяцев. Диагностическое обследование на современном аппарате прошла 431 пациентка, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

Еще недавно о биопсийном маммографе сельские врачи не могли только мечтать. Это первое такое оборудование в областной больнице №4, которое появилось в медучреждении в рамках реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения».

«С момента начала работы нового оборудования была обследована 431 женщина. У четырех выявлена мастопатия, у одной фиброаденома. Все пациенты получают лечение. Им рекомендовано своевременно проходить маммографию, регулярно посещать врача-гинеколога», — пояснил заведующий райбольницей Юрий Лагунов.

Аббатские врачи уверены, что благодаря новому современному маммографу удастся поднять показатели раннего выявления онкологических заболеваний у женщин и эффективно лечить их уже в начальной стадии.

 

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