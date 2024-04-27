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Posted 27 апреля, 11:20

Published 27 апреля, 11:20

Modified Сегодня, 01:28

Updated Сегодня, 01:28

Тюменские врачи провели уникальную операцию на открытом сердце

Тюменские врачи провели уникальную операцию на открытом сердце

27 апреля 2024, 11:20
Фото: 1MI
Во время планового осмотра у 73-летней пациентки был обнаружен тромб в сердце. Ей требовалась срочная операция, но центры отказали ее делать из-за высоких рисков. Да и в мировой практике известно всего о 20 таких случаях. В итоге хирургическое вмешательство на открытом сердце выполнили врачи ОКБ №1.
Фото: депздрав Тюменской области

Анамнез усложнялся еще и тем, что у женщины это была уже третья операция на открытом сердце. В первый раз сердечный клапан удалось сохранить, во второй раз его заменили на биологический протез.

«Мы решили пойти нетрадиционным путем и оперировать правосторонним доступом. Операция длилась около трех часов. Она осуществлялась при подключении искусственного кровообращения через бедренные сосуды. В истории нашей клиники подобное вмешательство проводилось впервые и наша команда в очередной раз показала высокий результат», — цитирует депздрав ТО медиков хирургической бригады.

Уникальную операцию выполнили сердечно-сосудистый хирург Владлен Приходько и хирург Григорий Ткаченко. В настоящее время их пациентка уже находится дома.

На сегодня все медицинские организации Тюменской области оснащены современным и высокотехнологичным оборудованием, необходимым для оказания помощи пациентам, в том числе в экстренных и особо сложных случаях. Благодаря этому жители Тюмени и области могут получить помощь по месту проживания, не выезжая в другие регионы, а профессионализм и мастерство тюменских врачей подтверждаются практически каждый день.

Напомним, одним из главных приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения региона. На это направлена и областная отраслевая программа развития здравоохранения, и программа реализации национального проекта «Здоровье».

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