В Тюменском Центре лучевой диагностики появилось новое современное оборудование

Posted 13 февраля, 12:23
Published 13 февраля, 12:23
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
На новом аппарате обследовались уже порядка 350 пациентов. Благодаря специальным датчикам сделать качественную детализированную картинку органов и систем человеческого тела, а также получить высокоточную диагностическую информацию становится проще и быстрее.
«Аппарат позволяет проводить весь спектр исследований, начиная от органов брюшной полости и малого таза, заканчивая периферическими сосудами и исследованиями сердечно-сосудистой системы», — пояснил заведующий Центром лучевой диагностики Дмитрий Зильбер.
Многопрофильный консультативно-диагностический центр» является одним из крупнейших и наиболее оснащённых государственных медицинских учреждений Тюменской области.
Напомним, одним из главных приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения региона. На это направлена и областная отраслевая программа развития здравоохранения, и программа реализации национального проекта «Здоровье».
В рамках программы в медучреждения области закупается современное высокотехнологичное оборудование, которое позволяет более точно проводить диагностику, лечение и операции.