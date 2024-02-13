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Posted 13 февраля, 12:23

Published 13 февраля, 12:23

Modified Сегодня, 10:19

Updated Сегодня, 10:19

В Тюменском Центре лучевой диагностики появилось новое современное оборудование

В Тюменском Центре лучевой диагностики появилось новое современное оборудование

13 февраля 2024, 12:23
Фото: 1MI
Новый аппарат ультразвуковой диагностики поступил в Центр лучевой диагностики МКДЦ. Оборудование закуплено по региональной программе «Развитие здравоохранения», сообщает пресс-служба областного депздрава.

На новом аппарате обследовались уже порядка 350 пациентов. Благодаря специальным датчикам сделать качественную детализированную картинку органов и систем человеческого тела, а также получить высокоточную диагностическую информацию становится проще и быстрее.

«Аппарат позволяет проводить весь спектр исследований, начиная от органов брюшной полости и малого таза, заканчивая периферическими сосудами и исследованиями сердечно-сосудистой системы», — пояснил заведующий Центром лучевой диагностики Дмитрий Зильбер.

Многопрофильный консультативно-диагностический центр» является одним из крупнейших и наиболее оснащённых государственных медицинских учреждений Тюменской области.

Напомним, одним из главных приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения региона. На это направлена и областная отраслевая программа развития здравоохранения, и программа реализации национального проекта «Здоровье».

В рамках программы в медучреждения области закупается современное высокотехнологичное оборудование, которое позволяет более точно проводить диагностику, лечение и операции.

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