Во время месячника борьбы с раком у 20 тюменцев подтвердилось онкозаболевание

Posted 8 апреля 12:28
Published 8 апреля 12:28
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
Профилактическую акцию провел Медицинский город совместно с Тюменской областной профессиональной сестринской ассоциацией при активной поддержке регионального департамента здравоохранения. В месячнике приняли участие 47 медорганизаций.
При участии врача-онколога Медгорода было взято на контроль 170 человек.
«Окончательный диагноз „рак“ различного вида был поставлен 20 пациентам. Также были выявлены: „невус“ — у 49 человек, „гемангиома“ — у семи человек, „кератома“ — у 16, доброкачественное новообразование — у шести человек. Еще 17 пациентов проходят дообследование», — пояснили в учреждении.
Кроме того, во время акции медсестры научили пациентов правилам самообследования родинок более 3 тысяч человек.
Тюменские врачи в очередной раз напоминают землякам о необходимости регулярно проходить профосмотры и диспансеризацию, а также скрининговые обследования, так как ранняя диагностика помогает своевременно начать лечение и соответственно появляется больше шансов на полное выздоровление.