Во время месячника борьбы с раком у 20 тюменцев подтвердилось онкозаболевание

Тюменские врачи в очередной раз напоминают землякам о необходимости регулярно проходить профосмотры и диспансеризацию, а также скрининговые обследования, так как ранняя диагностика помогает своевременно начать лечение и соответственно появляется больше шансов на полное выздоровление.