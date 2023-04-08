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Posted 8 апреля 12:28

Published 8 апреля 12:28

Modified Сегодня, 10:27

Updated Сегодня, 10:27

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Во время месячника борьбы с раком у 20 тюменцев подтвердилось онкозаболевание

8 апреля 2023, 12:28
Фото: 1MI
В тюменском Медгороде подвели итоги месячника борьбы с раком. По итогам массовых обследований у двадцати пациентов диагностированы онкозаболевания, сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

Профилактическую акцию провел Медицинский город совместно с Тюменской областной профессиональной сестринской ассоциацией при активной поддержке регионального департамента здравоохранения. В месячнике приняли участие 47 медорганизаций.

При участии врача-онколога Медгорода было взято на контроль 170 человек.

«Окончательный диагноз „рак“ различного вида был поставлен 20 пациентам. Также были выявлены: „невус“ — у 49 человек, „гемангиома“ — у семи человек, „кератома“ — у 16, доброкачественное новообразование — у шести человек. Еще 17 пациентов проходят дообследование», — пояснили в учреждении.

Кроме того, во время акции медсестры научили пациентов правилам самообследования родинок более 3 тысяч человек.

Тюменские врачи в очередной раз напоминают землякам о необходимости регулярно проходить профосмотры и диспансеризацию, а также скрининговые обследования, так как ранняя диагностика помогает своевременно начать лечение и соответственно появляется больше шансов на полное выздоровление.

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