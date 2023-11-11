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Тюменские врачи спасли 15-летнюю пациентку с онкозаболеванием

Тюменские врачи спасли 15-летнюю пациентку с онкозаболеванием

11 ноября 2023, 09:12
Фото: 1MI
Тюменские медики спасли 15-летнюю жительницу Ишима с острым лимфобластным лейкозом. На фоне терапии у юной пациентки произошло снижение иммунитета, в связи с чем обычная простуда закончилась пневмонией.

К моменту госпитализации, поражение легочной ткани у нее составляло 30%. Пациентку экстренно госпитализировали.

«В первую очередь необходимо было купировать пневмонию, а затем уже возвращаться к лейкозу. Мы перевели пациентку на аппарат искусственной вентиляции легких с контролируемым 100% кислородом. Ввели агрессивную антибактериальную терапию и противовоспалительные препараты», — рассказал заведующий отделением анестезиологии и реанимации № 3 Флорид Исматуллин.

В течение недели врачи боролись за жизнь ишимки. Постепенно ее организм начал положительно отвечать на терапию. Через месяц пациентка уверено приступила к лечению лейкоза. К счастью, химиотерапия прошла успешно. По словам медиков, если сегодняшняя ремиссия сохранится в течение 5 лет, то и про лейкоз можно будет забыть навсегда.

Ранее «Наш Город» писал, что в Ишиме медики достали из горла 6-летенего ребенка металлическую пружину от игрушки. Ребенок случайно ее проглотил во время игры.

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