Тюменские врачи спасли 15-летнюю пациентку с онкозаболеванием

В течение недели врачи боролись за жизнь ишимки. Постепенно ее организм начал положительно отвечать на терапию. Через месяц пациентка уверено приступила к лечению лейкоза. К счастью, химиотерапия прошла успешно. По словам медиков, если сегодняшняя ремиссия сохранится в течение 5 лет, то и про лейкоз можно будет забыть навсегда.