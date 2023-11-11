Тюменские врачи спасли 15-летнюю пациентку с онкозаболеванием

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
К моменту госпитализации, поражение легочной ткани у нее составляло 30%. Пациентку экстренно госпитализировали.
«В первую очередь необходимо было купировать пневмонию, а затем уже возвращаться к лейкозу. Мы перевели пациентку на аппарат искусственной вентиляции легких с контролируемым 100% кислородом. Ввели агрессивную антибактериальную терапию и противовоспалительные препараты», — рассказал заведующий отделением анестезиологии и реанимации № 3 Флорид Исматуллин.
В течение недели врачи боролись за жизнь ишимки. Постепенно ее организм начал положительно отвечать на терапию. Через месяц пациентка уверено приступила к лечению лейкоза. К счастью, химиотерапия прошла успешно. По словам медиков, если сегодняшняя ремиссия сохранится в течение 5 лет, то и про лейкоз можно будет забыть навсегда.
Ранее «Наш Город» писал, что в Ишиме медики достали из горла 6-летенего ребенка металлическую пружину от игрушки. Ребенок случайно ее проглотил во время игры.