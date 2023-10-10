Новый цифровой рентген-аппарат появился в Каскаринской больнице

О преимуществах нового аппарата рассказали в депздраве Тюменской области. В первую очередь — он дает минимальную лучевую нагрузку, надежен и безопасен как для пациентов, так и для рентгенологов. Кроме того, современное оборудование дает более высокое качество картинки, значит у врачей будет больше информации. Данные исследования передаются в электронном виде и медики могут посмотреть их оперативно со своего рабочего компьютера.