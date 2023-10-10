Новый цифровой рентген-аппарат появился в Каскаринской больнице

Posted 10 октября, 11:35
Published 10 октября, 11:35
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
О преимуществах нового аппарата рассказали в депздраве Тюменской области. В первую очередь — он дает минимальную лучевую нагрузку, надежен и безопасен как для пациентов, так и для рентгенологов. Кроме того, современное оборудование дает более высокое качество картинки, значит у врачей будет больше информации. Данные исследования передаются в электронном виде и медики могут посмотреть их оперативно со своего рабочего компьютера.
«Новое современное рентгеновское оборудование позволяет проводить все виды рентгенологических исследований, так как все его части достаточно подвижны, то есть можно делать снимки пациентам в любых положениях и укладках. Он полностью цифровой, на интуитивном и простом управлении, а благодаря цифровым технологиям оно проводится с минимальным риском для здоровья, что является самым главным для пациентов», — рассказал Владимир Гаврилов, врач-рентгенолог Каскаринской поликлиники.
Теперь более 22 000 человек могут пройти исследование на новом приборе. Каскаринская поликлиника обслуживает пациентов 12 населенных пунктов и одного детского дома.