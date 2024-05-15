«Условия комфортные»: молодой врач о работе в сельской больнице Тюменской области

Posted 15 мая, 08:35
Published 15 мая, 08:35
Modified Сегодня, 01:44
Updated Сегодня, 01:44
Илья получил профессию врача в ТюмГМУ по специальности «Педиатрия».
«Я выбрал медицину еще в детстве, всегда знал, что буду врачом. Моя мама работала в медицинском университете, и я будучи еще ребенком посещал лекции профессоров по анатомии. А вот с выбором направления, я определился во время службы в армии, где служил медбратом», — рассказал доктор.
Узнав, что в Исетской больнице есть место, специалист сразу же связался с отделом кадров. За первые месяцы работы Илья Бельков отметил качественное оснащение отделения.
«Хочется отметить современный ремонт всего отделения. Палаты оснащены функциональными кроватями для маломобильных пациентов. Установлено современное оборудование для поддержания жизнедеятельности организма. Работать в таких условиях очень комфортно», — рассказал специалист.
Отделение реанимации оборудовано на 7 коек. Чаще всего сюда поступают пациенты с тяжёлыми формами ишемической болезни сердца и травмами. В отделении оказывается помощь и детям, и взрослым. Ремонт в медучреждении прошел в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение».