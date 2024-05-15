«Условия комфортные»: молодой врач о работе в сельской больнице Тюменской области

«Я выбрал медицину еще в детстве, всегда знал, что буду врачом. Моя мама работала в медицинском университете, и я будучи еще ребенком посещал лекции профессоров по анатомии. А вот с выбором направления, я определился во время службы в армии, где служил медбратом», — рассказал доктор.