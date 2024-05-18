Внимательность врача помогла выявить онкологию у тюменского пенсионера

Уже на следующий день пациенту провели ПЭТ-КТ, по результатам которой подтвердилось новообразование в левой почке с прорастанием в левую почечную вену, надпочечники и восходящую ободочную кишку с метастазами в регионарные лимфоузлы. Предварительный диагноз пациенту был выставлен в течение двух дней. На сегодня мужчине уже проведен первый этап хирургического лечения. Далее ему предстоит пройти противоопухолевую лекарственную терапию.