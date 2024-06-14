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Posted Сегодня, 14:34

Published Сегодня, 14:34

Modified Сегодня, 15:07

Updated Сегодня, 15:07

В Тюмень пришла настоящая жара, а в реках области все чаще находят утопленников

В Тюмень пришла настоящая жара, а в реках области все чаще находят утопленников

14 июня 2024, 14:34
Фото: 1MI
В Тюмень наконец пришла настоящая жара, некоторые рады такому глобальному потеплению, а другие наоборот, негодуют о том, что находиться в городе на таком пекле невозможно. При этом многие пытаются спасаться в водоемах, но не все выходят живыми, утопленников находят сразу нескольких в день.
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Тюменское пекло

В Тюмень наконец-то пришла долгожданная жара. Хотя, долгожданной она стала не для многих. За сегодняшний день столбики термометров уходили далеко за +30 градусов, многие от жары спасались по-разному, а некоторые и вовсе уповали на скорейшее возвращение прохлады.

Успокоить тюменцев решили синоптики. По их прогнозам, вернется прохлада в город после выходных. Опуститься температура в понедельник должна до +24 градусов.

Просто пекло: когда в Тюмень вернется прохлада и надолго ли?
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Фото: Изображение Midjourney

Клубничка в жару

А вот самих тюменцев в такую погоду потянуло на необычные способы скрасить досуг. В первую очередь, в регионе резко вырос спрос на массажные спа-салоны. Причем ходят туда в основном мужчины, чтобы получить услуги интимного массажа.

В некоторых салонах даже не осталось возможности туда сходить, поскольку места разбирают сразу. При этом некоторые просто предпочитают просто сходить в душ в компании девушки — работницы.

«Потянуло на горячее»: в жару тюменцы чаще обращаются в интимные салоны
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Пропал с радаров

Самолет компании «Ютэйр» внезапно пропал с радаров во время очередного рейса. Обнаружить его смогли позже у аэропорта «Утренний» в который он следовал из «Сабетты». Находилось на борту почти 40 пассажиров, по предварительной информации — все они живы.

Самолету пришлось экстренно сесть в районе аэропорта. Что послужило причиной такой посадки — пока неизвестно. Как сообщают специалисты, пожара или серьезной технической неисправности на борту не было.

Самолет «ЮТэйр» с пассажирами на борту пропал с радаров на севере Тюменской области
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Утопленников все больше

В Тюмени от жары многие начали спасаться, прибегая к купанию в местных водоемах. Однако не все соблюдают меры безопасности и возвращаются на берег. Только за сегодня было зафиксировано сразу 3 случая с утоплением в реках.

Первым утонул мужчина в озере Нижнее Круглое. Его обнаружили через почти сутки после случившегося. Похожая ситуация произошла и в Викуловском районе, недалеко от деревни Скрипкина, в реке Тенис утонул мотоциклист, съехавший в водоем. Последняя за сегодня трагедия случилась в реке Тура. Там утонуло двое подростков. Их личности сейчас устанавливаются.

Третья трагедия за день: в реке Тура утонули двое подростков
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Из Тюмени — в Дубай

Тюменец решил попытать счастья и заработать большой приз на федеральном телеканале. Андрей Зубенко, мастер загрузочно-разгрузочных работ стал участником шоу «Выжить в Дубае. Возвращение». Премьера состоится на выходных.

«Решил принять участие в проекте, поскольку всегда стараюсь принести в свою жизнь новые эмоции и попробовать свои силы, познакомиться с новыми людьми и побывать в новых местах. От проекта хочется получить море эмоций, острых ощущений, новые впечатления, конечно же, одержать победу. В случае выигрыша хочу построить новый дом родителям», — цитируют тюменца в пресс-службе ТНТ.
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