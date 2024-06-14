В Тюмень пришла настоящая жара, а в реках области все чаще находят утопленников

В Тюмень наконец пришла настоящая жара, некоторые рады такому глобальному потеплению, а другие наоборот, негодуют о том, что находиться в городе на таком пекле невозможно. При этом многие пытаются спасаться в водоемах, но не все выходят живыми, утопленников находят сразу нескольких в день.

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