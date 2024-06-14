Третья трагедия за день: в реке Тура утонули двое подростков

Posted Сегодня, 13:32
Published Сегодня, 13:32
Modified Сегодня, 13:41
Updated Сегодня, 13:41
Как сообщил заместитель начальника центра ГИМС ГУ МЧС России по Тюменской области Алексей Аксарин, обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются, на месте трагедии работают правоохранители. Представитель МЧС настоятельно рекомендовал родителям не отпускать детей на реки одних.
«Убедительная просьба ко всем родителям: не отпускать детей купаться одних, без присмотра, разъяснять меры безопасности», — попросил Аксарин.
Это уже третья трагедия на воде за сегодня. Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени в озере Нижнее Кривое утонул мужчина. А в Викуловском районе, недалеко от деревни Скрипкина, в реке Тенис утонул мотоциклист, съехавший в водоем. Его личность устанавливается.
Еще одна трагедия произошла в минувшую среду. 12 июня днем в озере Круглое утонул мужчина. Прибывшие на место происшествия медики спасти жизнь тюменца не смогли.