Третья трагедия за день: в реке Тура утонули двое подростков

Это уже третья трагедия на воде за сегодня. Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени в озере Нижнее Кривое утонул мужчина. А в Викуловском районе, недалеко от деревни Скрипкина, в реке Тенис утонул мотоциклист, съехавший в водоем. Его личность устанавливается.