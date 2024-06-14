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Делом о нападении собак на ребенка в Тюмени займется глава СК Бастрыкин

Делом о нападении собак на ребенка в Тюмени займется глава СК Бастрыкин

14 июня 2024, 09:50
Фото: 1MI
Глава Следственного Комитета Александр Бастрыкин заинтересовался делом о нападении бродячих собак на ребенка в Тюмени. В результате сам ребенок получил травмы, а никаких мер местными властями по отлову собак не принимается.

Информацию о поручении главы Следственного Комитета предоставить ему отчет о ходе дела приводит пресс-служба ведомства. За это время тюменские следователи уже успели выяснить, что 8 июня одна из бездомных собак накинулась на ребенка, укусив его за ногу. Ребенок проходит курс прививок от бешенства и восстанавливается после травмы до сих пор. При этом меры по отлову животных в этом районе не проводятся.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил руководителю СУ СК России по Тюменской области Александру Александровичу Кублякову представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении, — сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее сообщалось о том, что по факту гибели тюменца в озере Круглое организована проверка СК.

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#Александр Смирнов#Общество#Происшествия#Следственный комитет#Новости тюмени#Бездомные животные#Бездомные#Александр Бастрыкин
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