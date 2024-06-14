Делом о нападении собак на ребенка в Тюмени займется глава СК Бастрыкин

Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
Modified Сегодня, 10:02
Updated Сегодня, 10:02
Информацию о поручении главы Следственного Комитета предоставить ему отчет о ходе дела приводит пресс-служба ведомства. За это время тюменские следователи уже успели выяснить, что 8 июня одна из бездомных собак накинулась на ребенка, укусив его за ногу. Ребенок проходит курс прививок от бешенства и восстанавливается после травмы до сих пор. При этом меры по отлову животных в этом районе не проводятся.
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил руководителю СУ СК России по Тюменской области Александру Александровичу Кублякову представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении, — сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее сообщалось о том, что по факту гибели тюменца в озере Круглое организована проверка СК.