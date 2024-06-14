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Updated Сегодня, 14:34

В селе под Тюменью продают необычную, «полицейскую урну»

Сержант Мусоросборник. В селе под Тюменью продают необычную урну

14 июня 2024, 13:22
Фото: 1MI

В селе под Тюменью продают необычную, «полицейскую урну»

В Вагайском районе местный житель выставил на продажу необычную урну. Мало того, что у нее есть руки и ноги, так она еще и полностью наряжена в форму милиционера.

Необычное объявление появилось в районном паблике. За 7 тысяч рублей покупателю владелец предлагает обычную урну с очень необычным дизайном.

У мусорки имеются руки, ноги, форма советского милиционера и даже фуражка. Сам же необычный милиционер отдает честь, а в другой руке держит жезл.

Фото: Вагай Северный (Вагайский район

В комментариях при этом пользователи крайне удивились интересной стилизации мусорного бака. Кто-то вспомнил уничижительный термин «мусор», а кто-то решил наоборот проявить фантазию и придумать необычному милиционеру имя. В фаворитах — сержант Мусоросборник.

«Это больше на любителя опорочить честь и достоинство сотрудника МВД похоже», — предупреждают другие в комментариях.

Как рассказал «Нашему Городу» сам автор объявления, купили урну быстро. Ушла она за один день.

Ранее сообщалось о том, что в Тюмени продают этаж в бизнес-центре за 97 миллионов рублей.

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