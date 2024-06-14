Сержант Мусоросборник. В селе под Тюменью продают необычную урну

Posted Сегодня, 13:22
Published Сегодня, 13:22
Modified Сегодня, 14:34
Updated Сегодня, 14:34
Необычное объявление появилось в районном паблике. За 7 тысяч рублей покупателю владелец предлагает обычную урну с очень необычным дизайном.
У мусорки имеются руки, ноги, форма советского милиционера и даже фуражка. Сам же необычный милиционер отдает честь, а в другой руке держит жезл.
В комментариях при этом пользователи крайне удивились интересной стилизации мусорного бака. Кто-то вспомнил уничижительный термин «мусор», а кто-то решил наоборот проявить фантазию и придумать необычному милиционеру имя. В фаворитах — сержант Мусоросборник.
«Это больше на любителя опорочить честь и достоинство сотрудника МВД похоже», — предупреждают другие в комментариях.
Как рассказал «Нашему Городу» сам автор объявления, купили урну быстро. Ушла она за один день.
Ранее сообщалось о том, что в Тюмени продают этаж в бизнес-центре за 97 миллионов рублей.